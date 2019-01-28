Світоліна і Ястремська не зіграють за збірну

Еліна Світоліна і Даяна Ястремська не допоможуть збірній України на Кубку Федерації.

Повідомляє офіційний сайт ФТУ.

Це пов'язано з новими фінансовими умовами, які висунув агент тенісисток.

Таким чином, до складу збірної України на Кубок Федерації увійшли Леся Цуренко, Катерина Козлова, Марта Костюк і Надія Кіченок.

Матчі пройдуть з 6 по 9 лютого в Зелена Гура, Польща.

Збірна України зіграє з Болгарією, Естонією і Швецією.

Нагадаємо, що Світоліна з хлопцем будуть жертвувати гроші дітям за кожний ейс.

Раніше Світоліна та Бех знялися для еротичного календаря від відомого журналу.

Джерело - Офіційний сайт ФТУ.