Світоліна і Ястремська не зіграють за збірну

Еліна Світоліна і Даяна Ястремська не допоможуть збірній України на Кубку Федерації.
Повідомляє офіційний сайт ФТУ.
Це пов'язано з новими фінансовими умовами, які висунув агент тенісисток.
Таким чином, до складу збірної України на Кубок Федерації увійшли Леся Цуренко, Катерина Козлова, Марта Костюк і Надія Кіченок.
Матчі пройдуть з 6 по 9 лютого в Зелена Гура, Польща.
Збірна України зіграє з Болгарією, Естонією і Швецією.
Нагадаємо, що Світоліна з хлопцем будуть жертвувати гроші дітям за кожний ейс.
Раніше Світоліна та Бех знялися для еротичного календаря від відомого журналу.
Джерело - Офіційний сайт ФТУ.