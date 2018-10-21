Світоліна очолила Білу групу на Підсумковому турнірі

Українка Еліна Світоліна після першого туру лідирує у Білій групі на підсумковому турнірі WTA.

Світоліна у стартовому матчі перемогла Петру Квітову з Чехії - 6:3, 6:3.

У іншій грі першого туру чешка Кароліна Плішкова виграла у Каролін Возняцкі з Данії - 6:2, 6:4.

Таким чином, після першого ігрового дня Світоліна та Плішкова очолюють турнірну таблицю Білої групи.

Еліна Світоліна сенсаційно перемогла Петру Квітову, попри жахливу статистику у особистих зустрічах.

Після переможного матчу Світоліній стало зле на прес-конференції.

Джерело - Чемпіон.