Світоліна очолила Білу групу на Підсумковому турнірі

Українка Еліна Світоліна після першого туру лідирує у Білій групі на підсумковому турнірі WTA.
Світоліна у стартовому матчі перемогла Петру Квітову з Чехії - 6:3, 6:3.
У іншій грі першого туру чешка Кароліна Плішкова виграла у Каролін Возняцкі з Данії - 6:2, 6:4.
Таким чином, після першого ігрового дня Світоліна та Плішкова очолюють турнірну таблицю Білої групи.
Еліна Світоліна сенсаційно перемогла Петру Квітову, попри жахливу статистику у особистих зустрічах.
Після переможного матчу Світоліній стало зле на прес-конференції.
Джерело - Чемпіон.