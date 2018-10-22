Бертенс в трисетовому протистоянні здолала Кербер

Другий матч у червоній групі підсумкового турніру WTA відбувся між нідерландкою Кікі Бертенс і німкенею Анджелік Кербер.
Зі старту вирішального сету тенісистки зробили сім брейків поспіль. Втім у восьмому геймі нідерландка захистила свою подачу, що і допомогло їй отримати перевагу у два гейми.
Бертенс взяла реванш у Кербер за поразку в третьому колі Ролан Гаррос і виграла вже четвертий матч поспіль у суперниці з ТОП-5.
BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global
Сінгапур, Сінгапур
Одиночний розряд, хард (зал)
Призовий фонд — $ 7,000,000
Червона група. День 2
Кікі Бертенс — Анджелік Кербер 1:6, 6:3, 6:4
Кікі потрапила на Підсумковий турнір завдяки тому, що Симона Халеп не змогла виступити в Сінгапурі через травму спини.
Нагадаємо, у першому матчі Червоної групи Слоун Стівенс перемогла Наомі Осаку.
Джерело - Чемпіон.