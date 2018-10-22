Бертенс в трисетовому протистоянні здолала Кербер

Другий матч у червоній групі підсумкового турніру WTA відбувся між нідерландкою Кікі Бертенс і німкенею Анджелік Кербер.

Зі старту вирішального сету тенісистки зробили сім брейків поспіль. Втім у восьмому геймі нідерландка захистила свою подачу, що і допомогло їй отримати перевагу у два гейми.

Бертенс взяла реванш у Кербер за поразку в третьому колі Ролан Гаррос і виграла вже четвертий матч поспіль у суперниці з ТОП-5.

BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Сінгапур, Сінгапур

Одиночний розряд, хард (зал)

Призовий фонд — $ 7,000,000

Червона група. День 2

Кікі Бертенс — Анджелік Кербер 1:6, 6:3, 6:4

Кікі потрапила на Підсумковий турнір завдяки тому, що Симона Халеп не змогла виступити в Сінгапурі через травму спини.

Нагадаємо, у першому матчі Червоної групи Слоун Стівенс перемогла Наомі Осаку.

Джерело - Чемпіон.