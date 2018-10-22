Стівенc вдало дебютувала на підсумковому турнірі WTA

Американська тенісистка Слоан Стівенс та японка Наомі Осака дебютували на підсумковому турнірі WTA.

В очному протистоянні сильнішою стала Стівенс. Протистояння тривало близько двох з половиною годин.

Для американки — це друга перемога над Осакою у кар'єрі. Раніше Стівенс 2016 року переграла свою суперницю на шляху до титулу в Акапулько.

Ця перемога стала для американки четвертою в поточному сезоні у матчах з суперницями з ТОП-5.

BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Сінгапур, Сінгапур

Одиночний розряд, хард (зал)

Призовий фонд — $ 7,000,000

Червона група

Слоан Стівенс — Наомі Осака 7:5, 4:6, 6:1

У другому матчі Червоної групи зіграють Анжелік Кербер і Кікі Бертенс.

Тим часом у білій групі Світоліна розпочала виступи з перемоги.

Джерело - Чемпіон.