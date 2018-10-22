Стівенc вдало дебютувала на підсумковому турнірі WTA

Американська тенісистка Слоан Стівенс та японка Наомі Осака дебютували на підсумковому турнірі WTA.
В очному протистоянні сильнішою стала Стівенс. Протистояння тривало близько двох з половиною годин.
Для американки — це друга перемога над Осакою у кар'єрі. Раніше Стівенс 2016 року переграла свою суперницю на шляху до титулу в Акапулько.
Ця перемога стала для американки четвертою в поточному сезоні у матчах з суперницями з ТОП-5.
BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global
Сінгапур, Сінгапур
Одиночний розряд, хард (зал)
Призовий фонд — $ 7,000,000
Червона група
Слоан Стівенс — Наомі Осака 7:5, 4:6, 6:1
У другому матчі Червоної групи зіграють Анжелік Кербер і Кікі Бертенс.
Тим часом у білій групі Світоліна розпочала виступи з перемоги.
Джерело - Чемпіон.