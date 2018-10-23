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Ліга чемпіонів. Шахтар - Манчестер Сіті: анонс та прогноз матчу

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Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 09:06 64688 0
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

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Ефір каналу Футбол 1 доступний за цим посиланням.

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Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

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Чемпіон як завжди проведе для вас онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що напередодні екс-тренер Динамо очолив Спартак.

Джерело - champion.com.ua.

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