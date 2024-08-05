Байлз упала с колоды и не сможет повторить рекорд Латыниной на Олимпиаде-2024

Сегодня, 5 августа, на Олимпийских играх 2024 в спортивной гимнастике был разыгран комплект медалей в упражнениях на бревне среди женщин.

Олимпийской чемпионкой стала итальянка Аличе д'Амато. Серебряную медаль получила Чжоу Яцинь из Китая, а бронзовая награда досталась еще одной итальянке Манили Эспозито. Семикратная олимпийская чемпионка Симона Байлз упала с колоды во время выполнения упражнения в финале на этом снаряде. Оценка 13,100 не позволила американцам попасть в число призеров.

Из-за этого фиаско Байлз не сможет уже на этих Играх повторить рекорд уроженки Херсона Ларисы Латыниной, которая в прошлом веке выиграла девять олимпийских золотых наград для СССР.

Отметим, что у Байлз есть четыре золота из Рио-2016, за командное первенство, абсолютное первенство, опорный скачок и свободные упражнения, также на этих играх она получила бронзу в упражнениях на бревне. В Токио-2020 Симона завоевала серебро и бронзу в командном первенстве и упражнениях на бревне соответственно. На Олимпиаде-2024 в Париже она уже завоевала три золота — командное первенство, многоборье и опорный скачок.

Симона может еще выиграть одну награду в Париже-2024 по итогам выступлений в вольных упражнениях (начало 5 августа в 15:23 по Киеву). Однако даже в случае победы 27-летняя Байлз станет восьмикратной олимпийской чемпионкой. Догнать и опередить Латинину американка сможет на Играх-2028 в Лос-Анджелесе.

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1. 🥇 Аличе д'Амато (Италия) — 14,366

2. 🥈 Чжоу Яцинь (Китай) — 14,100

3. 🥉 Манила Эспозито (Италия) — 14,000

Напомним, украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал серебро Олимпийских игр 2024 года в упражнениях на параллельных брусьях.

Ранее мужская украинская команда в составе Радомира Стельмаха, Назара Чепурного, Олега Верняева и Ильи Ковтуна заняла 5 место в командном многоборье с результатом 254,761 балла. Также Чепурный и Радивилов выступили в опорном прыжке, украинцы заняли шестое и восьмое место соответственно.

За всеми главными событиями 10 дня Олимпийских игр 2024 года удобно наблюдать в текстовой трансляции на Чемпионе.