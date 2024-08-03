От нищеты и насилия к олимпийскому золоту и многомиллионным контрактам: тернистый путь Симоны Байлз

Американка Симона Байлз — икона современной спортивной гимнастики. На её счету 6 золотых олимпийских медалей, 23 победы на чемпионатах мира, а общее количество наград на главных спортивных турнирах планеты достигло цифры 37.

27-летняя уроженка Колумбуса вот уже 11 лет диктует моду в гимнастике, поражая зрителей и конкуренток своими сумасшедшими сальтами и пируэтами. Однако за атлетической мощью стоит 142-сантиметровая смелая девушка, пережившая на пути к триумфу бедность, насилие, психические проблемы и семейные драмы.

Фатальный старт: мать-наркоманка и конкуренция с кошкой за еду

Детство Симоны Арианны невозможно назвать беззаботным. Родившись в семье матери-алкоголички и наркоманки Шэнон, спортсменка и её сестры с братом были вынуждены выживать. Чемпионка вспоминала, что если еда и появлялась в доме, то мать отдавала её уличной кошке, из-за чего у Байлз появилась неприязнь к четверолапым.

Дети время от времени попадали в приёмные семьи, но затем выходили из них, пока окончательно не были усыновлены родственниками.

В 3 года Симона и её младшая сестра Адрия переехали в Техас к дедушке по материнской линии Рональду и его второй жене Нелли. Именно они заменили для будущей гимнастки мать и отца, подарили детство и стали опорой на жизненном пути.

Роковая экскурсия и тренерское чутьё

Мир мог не узнать о Симоне Байлз, если бы в 6-летнем возрасте подопечная детского садика не отправилась на экскурсию в тренировочный центр города Спринг. Повторяя упражнения гимнастов, девочка впечатлила одного из тренеров, который решил уговорить Рональда и Нелли отправить девочку в спортивную секцию.

Тем не менее, о спортивной карьере в семье на тот момент не думали. Нелли, медсестра по образованию, увидела в этом пользу для здоровья, поскольку у девочки диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности. А сама Симона вспоминает эти времена так:

"Я была просто ребенком, который бегал и прыгал. Мне было весело на занятиях гимнастикой, поэтому я продолжала заниматься".

Однако тренеры уже тогда отмечали её выносливость и силу, и спустя 2 года Байлз попала в группу Эйми Бурмен. Позже именно она приведет гимнастку к первым мировым и олимпийским наградам.

Упущенные моменты юности и бизнес-амбиции

Как и для многих профессионалов, вопрос образования для Байлз временно отошел на второе место. В 14 лет она ушла из государственной школы и перешла на домашнее обучение. А позже ради тренировок отказалась и от поступления в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

"Я никогда не была на выпускном балу, не тусовалась с друзьями, не посещала школьные танцы. Мне действительно не удалось ничего из этого делать. Но я влюбилась в спорт. Я понимала, что буду путешествовать и представлять страну. Я не считаю, что упустила многое и думаю, это того стоит", — вспоминает гимнастка.

Позже, уже будучи четырехкратной олимпийской чемпионкой Рио-2016, Симона вернулась к вопросу образования и в 2018 году поступила в Народный университет для получения степени бакалавра в области делового администрирования.

Свое решение Байлз прокомментировала следующим образом:

"Я всегда хотела работать в сфере бизнеса. Моя семья была задействована в этой сфере и они очень хорошо справлялись со своим делом, так что, надеюсь, у меня тоже получится".

Университет не только поддержал Симону, но и создал Стипендиальный фонд, названный её именем, одно из направлений которого, — помощь студентам, находившимся в приемных семьях.

"Я сама являюсь приемным ребенком и знаю, что значит иметь все шансы против тебя. В конце концов, жизненные обстоятельства не должны определять вас или удерживать вас от ваших целей. Я верю в силу упорного труда. Я знаю, что преданность делу и желание могут сделать невозможное возможным, и я хочу помочь устранить барьеры, которые не дают получить высшее образование тем, кто действительно этого хочет", — отмечала олимпийская чемпионка.

Карьерные триумфы: сквозь буллинг, насилие и СДВГ

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Казалось бы, спортивная карьера Байлз идет как по маслу. Со своего первого чемпионата мира в 2013 году американка привезла 2 золота, в том числе в индивидуальном многоборье. В дальнейшем вплоть до 2017 года спортсменка ни разу не уезжала с главных турниров без золотых наград. А в Рио-2016 и вовсе собрала медали в пяти из шести дисциплин, став четырехкратной олимпийской чемпионкой.

Однако на протяжении своей профессиональной жизни девушка неоднократно сталкивалась с человеческой жестокостью: её булили на фоне цвета кожи, а также обвиняли в применении допинга.

В 2016 году хакерская группа Fancy Bears Hack Team опубликовала взломанные данные Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которым в четырех допинг-тестах Байлз на Играх в Рио был обнаружен психостимулятор метилфенидат. На спортсменку обрушилась масса хейта и ей пришлось публично сообщить, что она долгое время принимала запрещенный препарат от СДВГ. Тем не менее, Олимпийский комитет США подтвердил, что у Симоны было "терапевтическое исключение" и ситуация решилась в пользу гимнастки.

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Не обошла Байлз и скандальная ситуация в сборной США. Чемпионка, как и сотни других гимнасток, стала жертвой сексуального насилия со стороны врача команды Ларри Нассара. И хотя его арест был произведен ещё в 2016-м, окончательная точка в истории была поставлена только год назад, когда Симона наряду с другими спортсменками выиграла суд против сразу 4-х учреждений: Мичиганского университета, где работал врач, Федерации гимнастики США, Олимпийского комитета страны и ФБР. Истцы получили компенсацию за халатность и бездействие ответчиков в размере более миллиарда долларов.

"Слишком долго я спрашивала себя: "Была ли я слишком наивна? Была ли это моя вина?" Теперь я знаю ответы на эти вопросы. Нет. Нет, это была не моя вина. Нет, я не буду и не должна нести вину, которая лежит на Ларри Нассаре, Федерации гимнастики США и других", — комментировала Байлз.

Медийная жизнь и провал в Токио

После триумфа в Рио Симона временно приостановила карьеру и ушла в индустрию развлечений. Она снялась в шоу "Танцы со звездами", написала в соавторстве автобиографию, работала и до сих пор продолжает сотрудничество с мировыми брендами. Лишь на спонсорских контрактах, по оценкам Forbes, Байлз в 2023 году заработала $7,1 млн. А с 2018-го вновь вернулась в профессиональный спорт и стала многократной триумфаторкой чемпионатов мира в Дохе и Штуттгарте.

Тем временем, за пределами зала Симона вновь пережила потрясение: в 2019-м её брату Тевину предъявили обвинение в тройном убийстве. Он был оправдан в виду отсутствия достаточных доказательств, но только лишь в 2021 году — незадолго до Игр в Токио.

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К Олимпиаде в Японии Байлз подходила в статусе главной фаворитки. Но во время финала командного многоборья случилось непредвиденное: выполняя опорный прыжок в 2,5 оборота, гимнастка потеряла ориентацию в пространстве. У неё пропала координация тела и мозга — произошёл так называемый "твистсайз". Было принято решение сняться с командного старта, что вызвало шквал критики и обвинений в эгоизме. Её называли "позором страны", ведь без лидера команда США довольствовалась лишь серебром.

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Американка призналась в психических проблемах и отказалась от участия в личных соревнованиях, за исключением бревна, где завоевала бронзу.

"Два месяца я отходила и анализировала произошедшее. Я поняла, что замужем за гимнастикой, — делилась Симона в августе 2023 года, — Все это время я ехала на бешеной скорости по прямой, не останавливаясь и не обращая внимания на окружающий мир. Это был максимально изнуряющий марафон. Мой организм нуждался в отдыхе, о чем просигнализировал в самый ответственный момент".

Позже Байлз обратилась и к физиотерапевту, один из которых заметил еще одну серьезную проблему у девушки:

"Специалисту не понравилось, как я двигаюсь. Он сказал, что даже в обычной жизни я хожу так, словно готовлюсь к выполнению упражнения. После нескольких дополнительных обследований мы выяснили, что я стала хуже чувствовать положение своего тела в пространстве. Это окончательно выбило меня из колеи".

Личное счастье и новые рекорды

Общественное давление заставило Байлз задуматься о завершении карьеры. Она взяла очередную паузу и начала вести обычную жизнь: ходить на свидания, есть пиццу, проводить время с друзьями. Со своим возлюбленным, игроком в американский футбол Джонатаном Оуэнсом гимнастка познакомилась в приложении и первое время скрывала, что является мировой звездой.

Молодой человек стал опорой для Симоны и в 2023 году пара сыграла свадьбу в Мексике. На торжество было приглашено 144 человека, для свадьбы Байлз выбрала сразу 4 наряда.

"Когда пришло время идти, мое сердце бушевало. Раньше я никогда в жизни так не нервничала. Увидеть Джонатана у алтаря было моей мечтой", — рассказывала Симона.

А вот приемный отец спортсменки подошел к празднику оригинально: он надел футболку с надписью "Я полюбил её первой" и датой рождения Симоны.

Испытав семейное счастье, Байлз поняла, что еще способна на многое на профессиональном поприще и в 2023-м триумфально вернулась на первенстве в Антверпене. Стало очевидно: в Париже с ней снова надо считаться.

И Байлз вновь доказала своё мастерство. На Олимпийских играх 2024 во Франции американка уже взяла золото в командных стартах и личном многоборье, а также пробилась в финалы в опорном прыжке, вольных упражнениях и на бревне. И уже в ближайшие дни Байлз имеет все шансы догнать самую титулованную спортивную гимнастку в истории Олимпийских игр Ларису Латынину, которая в своё время первенствовала 9 раз.

Финалы с участием Байлз в личных дисциплинах на Олимпийских играх в Париже состоятся с 3 по 5 августа.

Света Кропина для Чемпиона

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