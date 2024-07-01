Франция сыграет с Бельгией, Словения встретится с Португалией: расписание матчей плейоф Евро-2024
В понедельник, 1 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу будут сыграны матчи стадии плейофа турнира.
В 1/8 финала сборная Франции встретится с Бельгией, а Словения померяется силами Португалии.
Евро-2024, Германия
1/8 финала, 1 июля
19:00 Франция - Бельгия.
22:00 Португалия - Словения.
Прямые трансляции поединков будут доступны на медиаплатформе MEGOGO.
Напомним, что Франция сенсационно заняла второе место в группе D после победы над Австрией и ничьих с Нидерландами и Польшей. Бельгия играла в квартете со сборной Украины и также заняла второе место из-за поражения Словакии и мировой с подопечными Сергея Реброва.
Португалия выиграла группу F , одержав победы в матчах с Чехией и Турцией. Словения трижды сыграла вничью в группе C – с Англией, Данией и Сербией.
Ранее мы сообщали, что искусственный интеллект определил фаворитов всех пар 1/8 финала Евро-2024.