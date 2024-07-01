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Франция сыграет с Бельгией, Словения встретится с Португалией: расписание матчей плейоф Евро-2024

— 1 июля, 07:50
Франция сыграет с Бельгией, Словения встретится с Португалией: расписание матчей плейоф Евро-2024

В понедельник, 1 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу будут сыграны матчи стадии плейофа турнира.

В 1/8 финала сборная Франции встретится с Бельгией, а Словения померяется силами Португалии.

Евро-2024, Германия
 1/8 финала, 1 июля

19:00 Франция - Бельгия.

22:00 Португалия - Словения.

Прямые трансляции поединков будут доступны на медиаплатформе MEGOGO.

Напомним, что Франция сенсационно заняла второе место в группе D после победы над Австрией и ничьих с Нидерландами и Польшей. Бельгия играла в квартете со сборной Украины и также заняла второе место из-за поражения Словакии и мировой с подопечными Сергея Реброва.

Португалия выиграла группу F , одержав победы в матчах с Чехией и Турцией. Словения трижды сыграла вничью в группе C – с Англией, Данией и Сербией.

Ранее мы сообщали, что искусственный интеллект определил фаворитов всех пар 1/8 финала Евро-2024.

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