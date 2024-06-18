Сборная Словакии — сборная Украины: анонс матча чемпионата Европы

Сборная Украины по футболу сыграет против Словакии во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024. Матч состоится на стадионе "Дюссельдорф Арена", Германия. Начало — в 16:00 по киевскому времени, 21 июня.

Сборная Украины

В первом туре Евро-2024 украинская национальная команда разгромно уступила сборной Румынии. Это поражение опустило Украину на последнее место в группе Е и усугубило шансы команды на выход в плей-офф.

В составе сборной Украины перед этим матчем есть только одна потеря. Основной левый защитник Виталий Миколенко травмировался в товарищеском матче против Молдовы (4:0) за несколько дней до старта турнира и рискует не сыграть на Евро.

В общей сложности подопечные Сергея Реброва сыграли три спарринга в рамках подготовки к ЧЕ. Это упомянутый поединок против Молдовы, а также ничейный матч с Германией (0:0) и проигранная игра от Польши (1:3), в которой Украина сыграла резервным составом.

На Евро-2024 украинская национальная команда выходила через плей-офф квалификацию и два тяжелых матча, сначала против Боснии и Герцеговины, а затем против Исландии. Оба поединка завершились со счетом 2:1, и в обеих встречах украинцы проигрывали первый тайм, однако вырывали победу на последних минутах.

Сборная Словакии

В первом туре словаки сенсационно победили сборную Бельгию со счетом 1:0, что позволило команде подняться на 2 строчку и приблизиться к выходу в плей-офф Евро-2024.

Словакия вышла на ЧЕ со второй строчки в группе J, где также были Португалия, Люксембург, Исландия, Босния и Герцеговина и Лихтенштейн. "Репре" уступили Роналду и компании 8 очков, однако уверенно опередили ближайшего преследователя (Люксембург) на 5 баллов. Оба поражения словаков пришлись на игру именно с Португалией. В других матчах Словакия завоевала 22 очка (+7=1-2).

В рамках подготовки к ЧЕ словаки сперва победили Сан-Марино с разгромным счетом 4:0, а затем повторили этот результат еще и с Уэльсом. За последние 10 поединков команда уступила всего дважды (Португалии в отборе и Австрии в товарищеском матче) и 1 раз сыграли вничью.

Прямая речь

Томаш Суслов, нападающий сборной Словакии: "Украинцы проиграли первую игру, они точно будут настроены на вторую. Я уверен, что у нас не будет легче игры, чем против Бельгии. Если мы хотим добиться успеха, мы должны быть готовы выложиться на 100% и продемонстрировать, по крайней мере, такой же уровень производительности, как против Бельгии".

Александр Зинченко, защитник сборной Украины: "Сделаем все в следующей игре, чтобы порадовать наших фанов. Сейчас я не знаю, что комментировать, очень стыдно. Ребята понимают, что произошло, нужно показать нашу реакцию в следующей игре. Нужно побеждать, чтобы выйти из группы".

История встреч

Раньше пути команд пересекались 8 раз. Сборная Украины была сильнее трижды, наибольшая победа — 3:2, 10 февраля 2009 года. В свою очередь Словакия выигрывала дважды, самый большой счет — 4:1 в Лиге наций в корзине В. Это также был последний поединок между сборными, он состоялся 16 ноября 2018-го. Впервые команды сыграли 20 ноября 2002 года в товарищеском матче. Тогда была зафиксирована ничья 1:1.

Список вызванных футболистов

Сборная Украины

Вратари: 1. Георгий Бущан (Динамо Киев), 12. Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), 23. Андрей Лунин (Реал Мадрид);

Защитники: 22. Николай Матвиенко, 2. Ефим Конопля, 21. Валерий Бондарь (все — Шахтер Донецк), 24. Александр Тимчик (Динамо Киев), 16. Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), 13. Илья Забарный (Борнмут, Англия), 3. Александр Сваток (СК Днепр-1), 4. Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), 26. Богдан Михайличенко (Полесье Житомир);

Полузащитники: 7. Андрей Ярмоленко, 19. Николай Шапаренко, 18. Владимир Бражко (все – Динамо Киев), 6. Тарас Степаненко, 20. Александр Зубков, 14. Георгий Судаков (все – Шахтер Донецк), 17. Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), 15. Виктор Цыганков (Жирона, Испания), 10. Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия), 5. Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), 8. Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия);

Нападающие: 11. Артем Довбик (Жирона, Испания), 9. Роман Яремчук (Валенсия, Испания), 25. Владислав Ванат (Динамо).

Фото: Getty Images

Сборная Словакии

Вратари: 1. Мартин Дубравка (Ньюкасл, Англия), 12. Марек Родак (Фулгэм, Англия), 23. Хенрих Равас (Нью-Ингленд Революшн, США)

Защитники: 2. Петер Пекарик (Герта, Германия), 6. Норберт Дембер (Салернитана, Италия), 3. Денис Вавро (Копенгаген, Дания), 14. Милан Шкриняр (ПСЖ), 4. Адам Оберт (Кальяри, Италия), 16. Давид Ганко (Фейеноорд, Нидерланды), 15. Вернон Де Марко (Хатта Клуб, ОАЭ), 25. Себастьян Коша (Спартак Трнава).

Полузащитники: 21. Матуш Беро (Бохум, Германия), 19. Юрай Куцка (Слован Братислава), 5. Томаш Риго (Баник, Чехия), 13. Патрик Грошовский (Генк, Бельгия), 22. Станислав Лоботка (Наполи, Италия), 8. Ондрей Дуда (Верона, Италия), 11. Ласло Бенеш (Гамбург, Германия).

Нападающие: 20. Давид Дуриш (Асколи, Италия), 7. Томаш Суслов (Верона, Италия), 26. Иван Шранц (Славия, Чехия), 9. Роберт Боженик (Боавишта, Португалия), 18. Давид Стрелец (Слован, Братислава) ), 10. Любомир Тупта (Слован, Либерец, Чехия), 24. Лео Зауэр (Фейеноорд, Нидерланды), 17. Лукаш Хараслин (Спарта, Чехия).

Фото: Getty Images

Ориентировочные составы

Украина: Лунин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко — Степаненко, Шапаренко, Судаков — Цыганков, Мудрик, Довбик

Словакия: Дубравка — Пекарик, Шкриняр, Вавро, Ганцко — Лоботка, Бенеш, Дуда — Суслов, Боженик, Хараслин

Цифры и факты

Это 9-я встреча между сборными Украины и Словакии. Преимущество у украинцев (+3=3-2);

Словаки забили на 1 гол больше, чем украинцы в этом противостоянии. У них 10 забитых мячей;

Сборная Украины почти в 2,5 раза дороже Словакии (379 против 156,4 миллионов евро);

Средняя цена украинца на Евро-2024 почти 15 миллионов евро, в то время как в Словакии — 6,02 миллиона;

Состав украинской команды младше сборной Словакии на год (26,3 против 27,3 лет)

Средний возраст сборной Украины один из самых маленьких на Евро (26,3). Украина разделяет 4 строчку с Нидерландами по этому показателю;

Украина шестая с конца по количеству легионеров в составе. Что интересно, больше всего их в составе Дании — 100%;

Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка являются лучшими бомбардирами в истории противостояния среди украинцев, у них 2 гола (столько еще у словака Роберта Мака, это лучший результат);

Самая большая победа Словакии — 4:1 в ноябре 2018 года, у Украины — 3:2 в феврале 2009-го;

Андрей Ярмоленко сыграл во всех (12) матчах сборной Украины на чемпионатах Европы, причем в 11 из них выходил со стартовых минут;

Для сборной Украины это 4 Евро в общей сложности и 4 подряд. Лучший результат был на чемпионате Европы-2020, тогда украинцы дошли до четвертьфинала;

Словакия в третий раз вышла на ЧЕ, а также в третий раз подряд. Лучший результат — 1/8 финала на Евро-2016.

Где смотреть

Смотреть матч онлайн в Украине можно на медиасервисе MEGOGO. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальная".

Прямая трансляция будет доступна на местных телеканалах Суспильного Вещания (например, Суспильное Львов, Суспильное Черкассы и т.д.) в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT*).

Читайте также : Где смотреть чемпионат Европы по футболу: все о трансляциях

Коэффициенты от Фавбет

Победа Словакии — 3,7;

Ничья — 3,35;

Победа Украины — 2,15.

Прогноз Чемпиона

Победа Украины - 2:1.