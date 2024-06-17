Как поражение от Румынии отразилось на шансах сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024

Сборная Украины по футболу неожиданно уступила Румынии в первом туре группового этапа Евро-2024. И этот результат может оказаться роковым, даже если Украина сможет завоевать 4 очка в следующих матчах. Разберемся почему.

Какая ситуация сейчас в группе Е

Во-первых, следует отметить, что на такой расклад также повлияла сенсационная победа Словакии над Бельгией. Сейчас ситуация в группе такова:

Румыния – 3 очка (+3 разница забитых/пропущенных); Словакия – 3 (+1); Бельгия – 0 (-1); Украина – 0 (-3).

Взглянем на следующий тур. Украина сыграет против Словакии, а Бельгия против Румынии. А теперь сделаем три ветви событий в зависимости от результатов и поймем, что нужно сделать украинцам, чтобы иметь шансы выйти дальше.

Вариант 1: Победа Украины

Если победу одержат и подопечные Сергея Реброва, и бельгийцы, то все команды в группе будут иметь равное количество очков перед последним туром. Какие варианты подойдут Украине в таком случае?

Победа над Бельгией. (100% проход в следующий этап, однако не факт, что с 1-го места, потому что если в противоположном матче выиграет Румыния, то они будут выше);

(100% проход в следующий этап, однако не факт, что с 1-го места, потому что если в противоположном матче выиграет Румыния, то они будут выше); Ничья с Бельгией и не ничья в параллельном матче. (В такой ситуации мы гарантированно оказываемся на 3 месте. Выход в плей-офф под вопросом, однако на 90% 4 очков хватит);

Если в параллельном поединке зафиксирована ничья, то у всех в группе будет по 4 балла, поэтому ключевым показателем станет разница забитых/пропущенных, а наши 0:3 в первом матче можно перекрыть только разгромом во втором туре.

(В такой ситуации мы гарантированно оказываемся на 3 месте. Выход в плей-офф под вопросом, однако на 90% 4 очков хватит); Если в параллельном поединке зафиксирована ничья, то у всех в группе будет по 4 балла, поэтому ключевым показателем станет разница забитых/пропущенных, а наши 0:3 в первом матче можно перекрыть только разгромом во втором туре. Поражение от Бельгии и победа Румынии. (Слава богам, что в прошлом туре мы победили Словакию (условно) и обошли ее за очными встречами. Но 3 очка может быть мало для выхода дальше).

Фото: Getty Images

Если сборная Украины победит, а бельгийцы потеряют очки, математическая ситуация почти не изменится. Нам также нужно будет брать баллы в последнем туре или молиться на Румынию. Но здесь уже будет другая проблема. Румыны заблаговременно обеспечат себе (на 90%) место в плей-офф, потому могут выйти против Словакии резервом, а бельгийцы напротив. Для них единственным способом продолжить борьбу на турнире будет победа над Украиной, поэтому стоит ожидать безумное давление.

Как мы видим, на бумаге есть шансы по любому результату. Однако, во-первых, нужно победить Словакию, а во-вторых, брать балы с Бельгией. Обе задачи будет трудно выполнить, учитывая, как украинцы сыграли накануне. Но если победы над словаками не случится?

Вариант 2: Ничья

Ничья со Словакией во втором туре почти убивает любые шансы на проход дальше. Нам нужна будет только победа над Бельгией. В таком случае мы займем 2-3 место.

Если Бельгия побеждает Румынию во втором туре, то мы будем 2-е только при условии, что словаки выиграют, или проиграют финальный матч и у нас будет лучше разница (то есть где-то должен быть разгром). В остальных вариантах –3-е.

Если там ничья, то мы выйдем на 2 место только в случае победы Румынии, и если будет лучшая разница. То же самое, если Бельгия проиграет румынам.

Фото: Getty Images

Вариант 3: Победа Словакии

Если Украина проигрывает Словакии, то независимо от параллельного матча, мы будем претендовать только на 3 строчку и только в случае победы над Бельгией в последнем туре. А в такой ситуации снова вылетают бельгийцы, так что они будут биться до последнего. К тому же вопрос о том, хватит ли нам 3 баллов? На Евро-2020 хватило, но шансы на повторение невелики.

Как мы видим, как бы ни завершился матч со Словакией, это поражение от Румынии заставляет нас брать очки в поединке против одного из фаворитов Евро-2024 Бельгии. Но отчаиваться рано, ведь украинцы уже не раз делали сенсации. Надеемся, что в этот раз будет так же.