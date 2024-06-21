На тренировке сборной Украины присутствовали защитники Азовстали

На тренировке сборной Украины перед матчем второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии присутствовали защитники Азовстали.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Отмечается, что за подготовкой национальной команды следили около 30 военнослужащих, которые проходят реабилитацию после серьезных ранений.

Военные вместе со сборной обратили внимание на то, что около 1500 защитников Азовстали до сих пор находятся в плену в России, а общее число военнопленных на несколько тысяч больше.

Напомним, недавно футболисты национальной команды снялись в видеоролике с призывом о поддержке Украины в войне с Россией, а позже УАФ опубликовала видео с благодарностью Вооруженным Силам Украины.

Поединок Словакия — Украина состоится в пятницу, 21 июня, на стадионе "Дюссельдорф Арена". Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.

Игра будет второй из трех встреч сборной Украины в групповом раунде Евро-2024. Чемпион проведет для вас текстовый онлайн игры. В первом матче на чемпионате Европы Украина потерпела разгромное поражение от Румынии, чем существенно усложнила свое турнирное положение.