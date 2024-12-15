"Завершая круг", или чем запомнился минувший сезон Формулы-1

Вот и закончился сезон Формулы-1 2024 года. Гонщиков отправляется в долгожданные отпуска, пока инженеры будут готовить болиды к новому чемпионату. А у зрителей впереди три месяца ожидания нового Гран-при. Но прежде чем отправиться отмечать новогодние праздники, мы подобьём итоге прошедшего противостояние за титул и вспомним самые яркие его моменты.

Сенсация межсезонья

Не успел сезон начаться, как, словно гром среди ясного неба, прогремела новость о том, что это последний год Льюиса Хамильтона в составе Мерседеса. На 2025 год британец подписал контакт с Феррари.

В отличии от того же футбола, в Формуле-1 любой трансфер мгновенно вызывает цепную реакцию. Поскольку болидов у каждого коллектива только два - это означало, что одному из действующих пилотов Скудерии укажут на выход.

Но этот вопрос был решен мгновенно. Дело в том, что менеджером Шарля Леклера является Николя Тодт - сын легендарного Жана Тодта. Именно по этой причине, монегаск обладает рядом привилегий в красной команде: против такого покровителя не пошел бы никто. А потому, роль жертвы была отведена Карлосу Сайнцу: испанцу надо было срочно искать себе новый кокпит на сезон 2025.

Неожиданностью это было и для Тото Вольфа. Уход семикратного чемпиона из "серебряных стрел" создал свободное место в коллективе топ-уровня. И сразу появилось огромное количество гонщиков, желающих его занять. На кого же падёт выбор, стало еще одной интригой 2024 года.

Гран-при Бахрейна

В первой же гонке сезона Макс Ферстаппен завоевал "большой шлем" - достижение, когда один гонщик, стартуя с поула лидировал от старта до финиша, выиграл основной заезд и показал при этом быстрейший круг гонки.

Макс Ферстаппен - обладатель "Большого шлема" на Гран-при Бахрейна Getty Images

Серхио Перес приехал вторым, тем самым обеспечив Ред Буллу командный дубль. В тот момент многим зрителям показалось, что их ждёт ремейк чемпионата 2023 с доминированием одного коллектива. А некоторые журналисты даже решили вести подсчёт своего альтернативного зачёта "лучших среди остальных".

Чуть позади "быков" проходило сражение двух пилотов Феррари за оставшуюся позицию на подиуме, которую завоевал Карлос Сайнц. А Ландо Норрис приехал лишь шестым.

Гран-при Саудовской Аравии

Во время уикенда в Саудовской Аравии, всё внимание было приковано к новичку Скудерии - Олевиру Берману, который заменял Карлоса Сайнца, угодившего в больницу с аппендицитом.

Оливер родился в 8 мая 2005 году. В этот день Фернандо Алонсо приехал вторым на домашнем Гран-при Испании. К тому моменту, испанец проводил свой четвёртый сезон, имел на своём счету четыре победы и шёл к своему первому чемпионскому титулу. И оба этих пилота, разница между которыми составляет целых 24 года, выступали в одном Гран-при.

Не часто в Формуле-1 первую гонку гонщики проводят за рулём машины топ-группы. Помимо больших возможностей, это означает и высокое давление. По итогу, Берман не смог угнаться за напарником - Леклером. Однако, молодой британец опередил Норриса и Хамильтона. После гонки семикратный чемпион очень похвалил соотечественника.

Что же касается лидеров гонки - второй раз подряд был командный дубль Ред Булла.

Гран-при Австралии

Начался уикенд в Австралии с традиционных шуток фанатов про гонку вверх ногами. В целом, все ожидали повторение двух прошлых Гран-при. Однако, уже на втором круге замедлился Макс Ферстаппен, а на четвёртом - сошел с дистанции.

В отсутствии главного доминатора, тут же началась борьба за то, кому достанется эта победа. И добыл ее Карлос Сайнц, у которого еще не сняли все швы после операции. Составили компанию на подиуме ему Леклер и Норрис. А Перес, получив штраф в три позиции на стартовой решетке, не смог пробиться выше седьмого места.

Карлос Сайнц - победитель Гран-при Австралии Getty Images

На последнем круге, в погоне за Алонсо, разбил машину Джордж Рассел. Любопытно, что в прошлые два Гран-при, выигранные Карлосом (Великобритания 2022 и Сингапур 2023), Джордж британец так же сходил с дистанции. Подобная статистика стала предметом для шуток.

Гран-при Японии

Было очень непривычным наблюдать визит Формулы-1 в Японию в начальной стадии чемпионата. Обычно, в "Страну восходящего солнца" королевские гонки приходят ближе к концу гоночного календаря. А ряд сезонов прошлого вообще заканчивались этапом на трассе-восьмёрке - Сузука.

Команда Ред Булл реабилитировалась за неудачу прошлого этапа - Ферстаппен первый, а Перес - второй. И в тот момент не мог подумать, что это последний дубль "быков" в этом сезона. Компанию на подиуме им составил Карлос Сайнц. А запомнился заезд большее всего тем, что сразу в четырёх коллективах гонщики уступали позиции напарнику по приказу из боксов.

Гран-при Китая

Гран-при Китая стал первым в чемпионате "спринтерским" этапом. После очередных изменений в регламенте, короткий заезд начал проходить до основной квалификации, что позволило командам менять настройки болида после финиша малой гонки.

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И с уикенда в "Поднебесной" началось соперничество Макларена и Ред Булл. В "спринтофикации" (квалификации к спринту) поул взял Ландо Норрис, что говорило о том, что у британской машины появился темп для борьбы на вершине. В то же время, Макс Ферстаппен стартовал лишь четверным. Что, в прочем, не помешало нидерландцу выиграть заезд.

В основной гонке, также, победил Макс, Ландо приехал вторым, а третьим был Серхио Перес. В тот момент, уж точно никто не мог подумать, что этот подиум будет последним в сезоне для мексиканца. А может и последним в карьере.

Уход Эдриана Ньюи из Ред Булл

Как гром среди ясного неба, 1 мая прогремела новость о том, что самый успешный конструктор болидов последних четырёх десятилетий покидает команду Ред Булл

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В тот момент, много кто вспоминал параллели с 1997-м годом. Тогда Эдриан покинул команду Вильяимс, но созданная им машина все еще имела преимущество над соперниками. Подобные воспоминания, создавали уверенность того, что "быки" смогут еще долго держаться впереди. Однако, очень быстро всё стало совсем иначе.

Гран-при Майями

Гран-при Майями стал вторым подряд спринтерским уикендом. Короткий заезд, снова, выиграл Ферстаппен. А Норрис сошел на первом круге. И такое положение вещей никак не предвещало то, что произойдёт в воскресенье.

Стартовав с поула, Макс удержал лидерство. Однако в первом повороте он чудом избежал столкновения с напарником: Серхио ошибся на торможении и проехал по прямой. Что же касается Ландо - даже при таком раскладе он потерял одну позицию и продолжил гонку шестым.

Но решающим моментом стал 28-й круг, когда столкнулись Кевин Магнусен и Логан Сарджент. На трассу вышла "машина безопасности" и банальная человеческая ошибка Бента Майландера (водителя SC) решила исход гонки.

Дело в том, что к тому моменту, Норрис был единственным пилотом группы лидеров, который еще не останавливался, а потому временно, как тогда казалось, возглавлял заезд. Однако, по привычке, сейфити-кар "подхватил" Ферстаппена, затормозив нидерландца. Таком образом, никем не сдерживаемый Ландо спокойно уехал вперед на дистанцию пит-стопа и вернулся с остановки впереди Макса.

Что любопытно, Гран-при Майями стало первой гонкой в истории Формулы-1, когда победитель основной гонки по итогам всего этапа набрал меньше очков, чем обладатель второго места:

25+0=25 у Ландо, 18+8=26 у Макса

Гран-при Эмилии-Романьи

В Имоле, Ферстаппен вернулся на вершину подиума. Однако, следует отметить, что на завершающей стадии гонки, Норрис активно догонял его за счёт более свежих шин. На финише между двумя пилотами было менее секунды.

Тем не менее, угрозу со стороны Ландо все еще мало кто из зрителей и экспертов никто не воспринимал всерьез. А то, что победа Макса выглядела не такой убедительной, как в начале сезона, списывали на ночные приключения чемпиона мира. Дело в том, что прямо во время Гран-при, нидерландец участвовал еще и в виртуальной гонке на симуляторе, вместо того, чтобы набираться сил перед основным заездом Формулы-1.

Гран-при Монако

Среди инженеров Формулы-1 есть такая поговорка: "есть три вида настроек болида на гонку: для Монако, для Монцы, и для всех остальных трасс". Это два этапа в календаре, которые часто дарят неожиданную расстановку сил. От части, это случилось снова.

Пилоты Ред Булл провалили квалификацию. Ферстаппен был лишь шестым, в Перес даже не вышел из первого сегмента. Наверху оказались пилоты Феррари и Макларена. При чем, Норрис воспользовался шансом меньше всех - он на четвёртом месте замкнул группу лидеров. А поул достался Леклеру.

Исход гонки решили красные флаги на первом круге. Это позволило всем пилотам сменить резину и правила разрешали ехать всю оставшуюся дистанцию без пит-стопов. А учитывая то, что на узких улочках княжества, обгонять на трассе практически невозможно, вся первая десятка финишировала в том же порядке, в котором и квалифицировались. Такого не было даже в скандальной Бельгии 2021.

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Гран-при Канады

Дождевые квалификации часто превращаются в лотерею. И решающим становится то, в какой именно момент кто начинает свой быстрый круг. Тем не менее, даже по меркам мокрых суббот, произошло нечто-то весьма необычное.

Лучший результат в третьем сегменте разделили сразу два пилота - Джордж Рассел и Макс Ферстаппен. Мало того, что они показали абсолютно идентичное время круга, что в борьбе за поул не было с 1997-го года, так этот показатель еще и был ровном количеством секунд, с точностью до тысячной: 1:12,000. Поскольку британец сделал это чуть раньше, именно ему досталось право стартовать первым.

Гонка началась, также, под дождём. Однако, по хожу заезда осадки прекратились и к концу дистанции пилоты даже перешли на колёса для сухой погоды. Победителем стал Ферстаппен, но снова, Норрис очень близко - второй

Гран-при Испании

Пожалуй, именно Гран-при Испании стал переломной точкой сезона. Поул Норриса говорил о том, что уже Макларен обошел Ред Булл по чистой скорости. Однако, конвертировать его в победу, британцу помешал проигранный старт. На рывке к первому повороту была жесткая борьба, но всё же, Макс опередил Ландо. В то же время, Джордж Рассел обошел их обоих и на какое-то время даже возглавил заезд.

На третьем круге, Ферстаппен вернул себе лидерство. А вот Норрис застрял за Расселом аж до первой волны пит-стопов. Это позволило лидеру "быков" создать небольшой отрыв, которого хватило для победы.

В то же время, успех нидерландца имел и обратную сторону: именно в Испанию команда Ред Булл привезла неудачные обновления машины. Но поскольку Макс выиграл гонку, на эти проблемы никто не обратил внимания, из-за чего несколько месяцев инженеры команды шли в неверном направлении.

Гран-при Австрии

Как правило, Макс довольно успешно выступал на трассе "Ред Булл Ринг". Лидер "быков" дважды побеждал на этой трассе в эпоху доминирования "серебряных стрел" (в 2018 и 2019). А в 2021 нидерландец стал первым гонщиком в истории Формулы-1, который выиграл две гонки на одной и той же трассе.

С таким опытом, Ферстаппен довольно комфортно чувствовал себя в Австрии и в этом году. Не смотря на атаки со стороны двух Макларенов, он победил в спринте. В основной гонке, Макс также лидировал, но заминка механиков на последнем плановом пит-стопе подставила его под атаки со стороны Ландо.

Макс Ферстаппен защищает лидерство от атак Ландо Норриса Getty Images

Британский болид британца имел явное преимущество в скорости. Но нидерландец на то и чемпион, что сдаваться просто так не собирался. Ожесточенная борьба закончилась столкновением. В результате аварии, Норрис сошел, а Ферстаппен, потеряв несколько позиций, смог доехать до финиша пятым и набрать 10 очков.

Победа же досталась Джорджу Расселу. Увидев прецедент впереди, Тото Вольф по радио сказал своему гонщику "ты можешь выиграть эту гонку". Однако, делая это, он не посмотрел, что пилот Мерседеса в тот момент находился в повороте, что вызвало недовольство со стороны гонщика.

Гран-при Великобритании

На Сильверстоуне уже не только машина Макларена, но и техника Мерседеса была быстрее чем болид Ред Булла. Первый стартовый ряд оказался за "серебряными стрелами". А Норрис стартовал третьим - впереди Ферстаппена.

После событий в Австрии, всеми уже Ландо был четко выделен как главный соперник Макса. Хотя нидерладнец и имел достаточно большой запас в 63 очка, до конца сезона оставалось еще много гонок. А преимущество более быстрой машины уже было заметно на стороне британца. Сезон начинал чем-то напоминать чемпионат 2009 года, и начал повторять его сценарий.

Но если тогда Росс Браун, понимая, что его болиды уже далеко не быстрейшие, сплотил команду в одно целое, то внутри "быков" началось огромное внутренних конфликтов. Главные лица команд не упускали возможность перевалить на кого-то другого вину за потерю скорости. И, по сути, Ферстаппен остался один со своими проблемами.

Но в гонке, удача оказалась на стороне нидерландца. По техническим причинам, сошел с дистанции обладатель поула - Джордж Рассел. А Оскаром Пиастри команда пожертвовала, когда начался дождь: приоритет на смену ниш получал Ландо, а Оскар потерял огромное время, проехав лишний круг на сухих покрышках в дождь.

На финальный отрезок заезда, когда трасса подсохла, в Макларене поставили Норрису колёса "софт", в то время как Ферстаппен выбрал "хард". В какой-то момент это показалось ошибкой, однако за оставшуюся дистанцию мягкие шины успели износиться достаточно, чтобы на жёстких можно было ехать быстрее.

За четыре круга до финиша, Макс обогнал Ландо и вышел на вторую позицию. Конечно, выиграть гонку нидерладнцу не удалось. Однако свою задачу минимум он выполнил - приехал впереди главного соперника и отыграл еще три очка.

А победителем стал Льюис Хамильтон. Семикратный чемпион шагнул на верхнюю ступеньку подиума впервые с Гран-при Саудовской Аравии 2021. Также, он стал единственным гонщиков в истории Формулы-1, в честь победы которого на финише играли обе версии гимна Объединённого Королевства: "God Save The Queen" и "God Save the King".

Теоретически это достижение может повторить Алонсо, хотя он и испанец. Дело в том, что в 2007 он выступал в британской команде Макларен и выиграл несколько гонок, а сейчас ездил на болиде Астон-Мартин, который, также, имеет британскую прописку.

Гран-при Венгрии

В квалификации к Гран-при Вернгии, пилоты Макларена заняли первый стартовый ряд, что стало еще одним признаком, что оранжевые болиды окончательно перехватили инициативу. В первом повороте Оскар Пиастри опередил своего напарника и вышел в лидеры гонки.

Чуть позади произошел следующий раунд борьбы Ферстаппена и Норриса. Всё в том же самом первом повороте, Ландо вытеснил Макса за пределы трассы, но нидерландец удержал машину и прошел британца. Однако, на четвёртом круге было принято решение, что пилот Ред Булл обязан отдать позицию. И на этом борьба претендентов, фактически, была завершена и два Макларена умчались вперёд.

Тем не менее, во второй половине гонки произошло сразу два события, которые потом обсуждались зрителями. Более ранний пит-стоп позволил Льюису Хамильтону выйти на третье место. Однако, имеющий перевес по свежести шин Ферстаппен, довольно быстро догнал своего соперника по 2021 году и между ними началась борьба за третью ступеньку подиума.

В начале 63-го круга Макс прошел Льюиса. Однако британец просто протаранил нидерландца на входе в первый поворот. Дирекция гонки не стала наказывать семикратного чемпиона за этот поступок, что вызвало серьезное недовольство у команды Ред Булл. По итогу столкновения, болид Ферстаппена подлетел, но всё же остался на ходу. Однако было потеряно время и вперёд проехал Шарль Леклер. А Хамильтон спокойно доехал третьим.

В это же время, в впереди происходила своя драма. Во время второй волны пит-стопов, в Макларене первым позвали в боксы Норриса, а через два круга - Пиастри. По итогу, два пилота поменялись местами и Ландо вышел в лидеры, что вызвало большое недовольство со стороны Оскара, которому обещали то, что он останется впереди.

Стратеги команды объясняли это необходимостью защитить позиции от всё того же Хамильтона. Более того, изначальный план, как раз, таки и предполагал обратное возвращение позиции. Однако, Норрис, которому были важны очки в чемпионате, не хотел отдавать лидерство напарнику. Переговоры шли почти весь отрезок гонки с моменты второго пит-стопа.

По итогу, за три круга до конца Ландо таки согласился выполнить просьбу и отпустил педаль газа. Оскар Пиастри добыл первую победу в основной гонке (до этого было первое место в спринте в Катаре 2023). Однако, то как это случилось, оставило довольно неприятное послевкусие.

Гран-при Бельгии

В дождевой квалификации к Гран-при Бельгии лучшем оказался Ферстаппен. Однако, команда Ред Булл решила заменить мотор на болиде нидерландца, благодаря чему он стартовал лишь 11-м. А поул перешел к Шарлю Леклеру.

Норрис снова имел шансы отыграть большое количество очков, но в первом повороте он ошибся и потерял сразу три позиции. И уже к третьему кругу два претендента на титул ехали на соседних позициях: Ландо - седьмой, а Макс - восьмой. В этот же момент, в борьбе за лидерство, Хамильтон прошел Леклера.

Решающую роль сыграла в итоге стратегия. По итогу всех пит-стопов, в лидеры гонки вышел Джордж Рассел, который совершил лишь одну остановку против двух у всех остальных в топ-группе. А более ранний пит-стоп Ферстаппена позволил ему оказаться впереди Норриса.

Такой расклад создал интригу сразу в двух местах пелотона. Во-первых, Хамильтон стремительно догонял Рассела. А за пятое место активно вели борьбу основные претенденты на титул. При чем, сражение Макса и Ландо почти что не показало в основную трансляцию.

Макс Ферстаппен обороняет позицию от Ландо Норриса на Гран-при Бельгии Getty Images

Имевший более свежие шины Норрис, закономерно смог легко приблизиться к Ферстаппену и начал предпринимать попытки обгона. Но Макса спасло то, что он сам догнал Шарля Леклера. Благодаря ехавшему впереди монегаску, нидерландец сам получил право на использование DRS, что помогло ему успешно отбить все атаки британца.

Но основной фокус всей трансляции, был на двух Мерседесах, которые боролись за победу. Рассел смог защититься и финишировать первым. Однако радость Джорджа была не долгой: на взвешивании оказалось, что масса его болида на полтора килограмма меньше допустимой. Таким образом победа превратилась в дисквалификацию.

Важным фактором стало то, что на длинной трассе Спа-Франкоршамп нет "круга почёта" и после финиша пилоты сразу заезжают на пит-лейн с обратной стороны. На остальных трассах, обычно, гонщики стараются после финиша собрать побольше "червячков" (разлетевшихся по трассе, кусочков отработанной резины), что может добавить болиду немного массы.

Гран-при Нидерландов

После четырёхнедельного перерыва, фанаты Макса рассчитывали на то, что нидерландец хорошо выступит на домашнем этапе. И действительно, на старте Ферстаппен опередил Норриса, у которого была поул-позиций.

Но надежды местной публики длились не долго. Помимо того, что болид Макларена имел преимущество по чистому темпу, так еще и намного меньше расходовал резину, чем машина Ред Булла. К началу 18-го круга, разница в состоянии шин достигла критического значения и Норрис легко совершил обратный обгон.

На этом борьба за победу в гонке была закончена. Ландо легко уехал вперед. И на финише гонке, двух претендентов на титул разделило более 22 секунд. Стало понятно, что разница в технике просто колоссальная. И вопрос чемпионства начал зависеть от того, хватит ли Максу существующего отрыва, который после окончания заезда составил 80 очков.

Что же касается второго оранжевого болида - Пиастри застрял за Леклером, который вышел на третью позицию на пит-стопе.

Гран-при Италии

Первый стартовый ряд в Монце оказался за болидами Макларен. Что же касается Ред Булла - их машина настолько плохо выглядела в "храме скорости", что впереди, также, оказались полным составом Феррари и Мерседес.

На первом круге, в конце длинной дуги Пиастри бросился в стремительную атаку на напарника и прошел его в следующей связки поворотов. Этот маневр настолько заставил Норриса сбросить скорость, что он еще потерял позицию по отношению к Леклеру.

Манёвр австралийца вызывал бурю обсуждений. Появилась фанатская теория, что менеджер Оскара - Марк Веббер, который в своё время сам пострадал от командной тактики и был вторым номером при Себастьяне Феттеле, прописал в контракте своего подопечного, которые обеспечивает тому равный статус с Ландо. А еще одной темой для народных шуток стала фраза "Papaya Rules", прозвучавшая в радиопереговорах Макаларена.

Исход борьбы за победу, снова решила стратегия. Совершивший лишь одну остановку, Леклер вышел в лидеры гонки и довёл дело до победы. Таким образом, Шарль вошел в небольшой список пилотов, которые смогли по ходу одного сезона выиграть гонки и в Монце и на улицах Монако. К слову говоря, подобного достижение нет ни у Шумахера, ни у Хамильтона.

Норрис, финишировав третьим и показав лучший круг гонки, отыграл еще восемь очков у Ферстаппена, который смог приехать лишь седьмым.

Гран-при Азербайджана

Сенсацией квалификации стало то, что Норрис вылетел еще в первом сегменте. В тот момент казалось, что это шанс для Ферстаппена немного укрепить его таящий отрыв в чемпионате. Однако, и в Баку темп Ред Булла, снова, оставлял желать лучшего и квалифицировался нидерландец лишь шестым.

Борьба за победу развернулась межу Пиастри и стартовавшим с поула Леклером. В начале 20-го круга, разогнавшись на длинной двухкилометровой прямой, Оскар совершил обгон и вышел в лидеры в первом повороте. Этот маневр стал решающим в борьбе за победу. Шарль пытался проводить контратаки, но ни одна из них не увенчалась успехом.

Оскар Пиастри лидирует в гонке впереди Шарля Леклера Getty Images

А после гонки, был обнаружен так называемый "мини-DRS" на болидах Макларена: заднее антикрыло на болидах британской команды изгибалось, что позволяло увеличить скорость на прямой. Такое техническое разрешение, граничащее с нормами регламента, разумеется, вызвало скандал. По итогу длительных разбирательств, сначала новинка была признана легальной, однако несколькими этапами позже ее таки запретили.

Длительное время, на третьей позиции ехал Серхио Перес. За множество прошедших гонок, многие зрители уже и забыли про то, что у Ред Булла есть второй пилот. Однако, в Баку, довольно таки часто, "Чеко" выступает очень хорошо. Он даже держался вблизи двух лидеров и имел свои шансы на победу. Однако, на предпоследнем круге, Серхио столкнулся с Карлосом Сайнцом. Авария закончила гонку для обоих.

Что же касается лидеров чемпионата - стратеги "быков" совершили очередную грубую ошибку и зазвал Макса на пит-стоп намного раньше, чем это было необходимо. Преждевременная остановка привела к тому, что под конец дистанции Ферстаппен получил большем проблемы с износом колес и его прошел Норрис, который обладал колоссальным перевесом по свежести шин. Снова Макс потерял очки по вине командного мостика.

Еще одним важным событием Гран-при Азербайджана стала смена лидера в кубке конструкторов. Начиная с гонки в Имоле, Перес ни разу не финишировал выше 6 места. Постепенно второй номер Ред Булла откатился в турнирной таблице до 8-го места и стал промежуточным звеном между топ-группой и вторым эшелоном. И уже в Баку Макларен, стабильно набирающий большое очки двумя гонщиками, возглавил борьбу за командный трофей.

Гран-при Сингапура

К моменту Гран-при Сингапура, старты Ландо Норриса с поул-позиции стали темой народных шуток. До визита Формулы-1 на трассу "Марина-Бэй", он еще ни разу не остался лидером после первого круга, стартовав с первой клеточки на стартовой решетке. При чем, это касалось как основных гонок, так и спринтов.

Но тот уикенд переломил статистику, и Ландо остался на верхней строчке. А дальше заезд стал демонстрацией доминирования болида Макларена. Как бы ехавший вторым Ферстаппен, не старался, Норрис стремительно уходил вперёд. К моменту волны пит-стопов, разница между претендентами на титул уже была больше, чем время необходимое для одной остановки. Такого преимущества Формула-1 не видела давно.

Однако, было и видно, что с эмоциональной точки зрения, Макс куда более закалён и больше готов сражаться за титул. В то время как Ландо заметно нервничал и один едва не разбил машину, проехав совсем рядом со стеной.

В конце гонки случился еще один скандал: ехавший за пределами очковой зоны Даниэль Рикьярдо, совершил пит-стоп за два круга до финиша, после чего показал быстрейший круг в гонке. Поскольку австралиец приехал ниже десятой позиции, сам он от этого ничего не получил. Однако, таким действием он лишил Норриса "большого шлема" и одного очка.

Поскольку Рикьярдо являлся пилотом младшей команды "быков", такое сотрудничество двух коллективов, принадлежащих корпорации Ред Булл, вызвало очень большое недовольство со стороны Макларена. Сам Даниэль, проехавший последнюю гонку карьеры, в интервью пошутил: "Если Макс станет чемпионом с отрывом в одно очко - он будет должен мне подарок на рождество"

Гран-при США

После гонки в Сингапуре, Формулу-1 ждал второй четырёхнедельный перерыв. Главные лица Ред Булла сделали заявления о том, что нашли главную проблему в их болидах, из-за которой произошло столь колоссальное падение скорости.

Любопытным фактом стало то, что Макс Ферстаппен, фактически, пострадал от того, что он - очень хороший гонщик. Благодаря его победам в Канаде и Испании, инженеры быков далеко не сразу поняли, что сделали что-то не так. И только во время второго перерыва пришло понимание, в какой именно момент обновления болида пошли не в том направлении.

Уикенд в "Штате одинокой звезды" был спринтерским. И первым впечатлением было то, что "быки" действительно исправили проблему и Макс смог оказаться в лучшим в коротком заезде. Однако, основная квалификация показала, что Макларен все ещё быстрее и поул взял Ландо.

В главной гонке, на старте Ферстаппен очень жестко оттеснил Норриса в первом повороте и оказался впереди. Однако, пока лидеры чемпионата боролись за позицию, их обоих прошел Шарль Леклер. А во время волны пит-стопов, на вторую позицию вышел Карлос Сайнц и две Феррари ушли вперёд к командному дублю, последнему в этом составе пилотов.

Но куда важнее была борьба претендентов на титул. Стратеги Ред Булл снова совершили ошибку преждевременного пит-стопа. Благодаря этому, на завершающем отрезке гонки у Норриса колёса были на шесть кругов свежее, чем у Ферстаппена. Закономерно, ближе к концу дистанции британец подъехал к нидерландцу. Началась борьба за оставшееся место на подиуме.

Борьба Макса и Ландо за оставшуюся позицию на подиуме Getty Images

Не смотря на очередную подставу от своей команды, Макс не собирался сдаваться просто так и оборонялся максимально жестко. Ландо же, не сумев пройти соперника в честной борьбе, совершил обгон за пределами трассы, за что получил наказание в 5 секунд. И за оставшиеся 4 круга, Ферстаппен сумел удержаться внутри необходимой дистанции и таком образом, после штрафа Норриса, оказался выше в итоговом протоколе.

Гран-при Мехико

На стартовом рывке Гран-при Мехико, Макс обошел стартовавшего с поула Карлоса Сайнца, однако на девятом круге испанец вернул себе лидерство. Позади Ферстаппена сразу же оказался Норрис. И борьбу двух претендентов на титул можно описать такой фразой: новая гонка - новый скандал.

На десятом круге, Ландо пошел в атаку, но Макс ее отбил в очень жестком стиле. В ответ на это Норрис, срезал по траве кусок трассы и таким образом оказался впереди. Возвращать место, полученную нелегальным манёвром, британец не собирался. Однако, нидерландец пошел в стремительную контратаку и вернул себе позицию сам. А пока они сражались, их обоих снова прошел Леклер.

А дальше в дело вмешались судьи и вынесли одно из самых скандальных решений сезона: Ферстаппену дали наказание сразу в 20 секунд. Зрители сразу же разделились на два лагеря - поддерживающих и осуждающих это решение.

А многие фанаты со стажем, увидели некую параллель с сезоном 1994 - тогда по весьма притянутым за уши поводам, Михаэлю Шумахеру дали четыре гонки дисквалификации, чтобы Деймон Хилл приблизился к нему в турнирной таблице и таким образом возобновилась интрига в чемпионате. Думали ли об этом же судьи в 2024, или нет - невозможно на 100% ни доказать, ни опровергнуть, однако мотив помешать Максу умышленно у организаторов чемпионата был.

Отстояв на пит-стопе спорное наказание, Ферстаппен вернулся в группу пилотов второго эшелона и к финишу гонки прорвался на шестую позицию. Норрис в конце 62-го круга, воспользовавшись грубой ошибкой Леклера, вышел на вторую позицию. А выиграл гонку Карлос Сайнц.

Интересный факт: Это была четвёртая победа Санйца. При этом, Джордж Рассес впервые смог финишировать в гонке выигранной Карлосом.

Что же касается любимца местной публики - Серхио Переса, для него домашний этап оказался провальным и финишировал мексиканец последним.

Гран-при Сан-Паулу

Гонка в Бразилии принесла новый заряд судейских скандалов. Началось все ещё со спринта. Возглавляли заезд два пилота Макларена, при чем впереди был Пиастри. Норрис, в свою очередь, во множественных радиопереговорах, просил команду, чтобы та отдала приказ об обмене позициями, однако этого не происходило в виду близости соперников.

На 20-м круге с дистанции сошел Нико Хюлькенберг и болид немца остался на трассе. Дирекция гонки очень долгое время ограничивалась локальным желтым флагом. И лишь когда Оскар пропустил Ландо, был объявлен режим виртуальной машины безопасности.

Под конец дистанции, еще один спорный штраф прилетел в адрес Ферстаппена, формально - за то, что он был слишком близко к Пиастри в момент возобновления заезда. Из-за наказания, нидерландец потерял еще и позицию по отношению к Леклеру.

Но на этом скандалы только начинались. В виду начавшегося дождя, квалификацию к основной гонке перенесли на утро воскресенья. Однако и в это время, трасса продолжила быть мокрой. И ключевым моментом стал Q2 и авария Ленса Стролла.

Поскольку трек имел статус "подсыхающего", круги показанные ближе к концу сегмента получались значительно лучше, нежели результаты начала. Тот, кто показывал время позже получал явное преимущество.

А дальше случился главный скандал Гран-при. После того, как Стролл разбил свою машину, ряду пилотом позволили закончить свои быстрые попытки, из-за чего они оттеснили Ферстаппена на двенадцатую позицию. Сам Макс находился в это время, так же, на квалификационном круге. Однако, как только он оказался за пределами "проходной" десятки, дирекций гонки тут же вывесила красный флаг, и тем самым помешала нидерландцу улучшить свой результат и выйти в Q3.

Очередное решение судей, нанесло вред Ферстаппену. Позже, за это действие с поста гоночного директора уволили Нильс Виттих. Что даёт еще больше оснований полагать что это действие было сделано умышленно. С учетом еще и штрафа в пять позиция за замену двигателя, стартовать Макс вынужден был лишь 17-м, в то время как Ландо оказался на поул-позиции.

В тот момент у фанатов Ферстаппена создалось ощущение, что можно уже прощаться с чемпионским титулов в 2024. Однако сам Макс имел по этому поводу совершенно другое мнение. И всего через 6 часов тоска сменилась на ликование.

Старт Норрис проиграл Расселу и дальше большую часть гонки пилот Мерседеса сдерживал своего соотечественника. Дальше, основная часть пелотона ехала паровозиками, а большая разменов позициями совершалась, когда кто-то ошибался на мокрой трассе. Однако, было в этом вопросе и одно исключение - Макс Ферстаппен.

Нидерландец шел вперед, совершай обгон за обгоном. При чем, его жертвами стали не только пилоты второго эшелона, да и другие представители топ-группы - Льюис Хамильтон и даже Оскар Пиастри. На 11-м круге Ферстаппен вышел на шестую позицию, однако это всё еще выглядело как попытка минимизировать потери.

Ключевые события начались на 28-м круге. Пара лидеров - Рассел и Норрис отправились на пит-стоп. Сдерживаемый Джорджем, Ландо не смог оторваться от Макса на дистанцию одной остановке. Таким образом, Ферстаппен вышел на вторую позицию и оказался в окружении двух пилотов Альпин, которые, весьма неожиданно, оказались на первой и третьей местах.

Вскоре после этого, из-за усиления дождя, на трассу вышла машина безопасности. В виду того, что в дождевых гонках пилоты имеют право ехать от старта до финиша на одном комплекте колёс, даже в тот момент Макс уже имел определённые шансы на победу в гонке. Однако позже, после аварии Франко Колапинто, заезд был остановлен красными флагами, что означало возможность для Ферстаппена поставить свежие колёса сохранив позицию и "зафиксироваться" впереди Норриса.

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За оставшуюся часть гонки, Макс обошел Эстебана Окона, вышел в лидеры и уехал вперед к своей первой победе за последние 10 этапов. Пока остальные пилоты думали, как им вообще удержаться на мокрой трассе, нидерландец мчался почти что в квалификационном темпе. В итоговом рейтинге лучших кругов гонки, первые десять времён принадлежали Ферстаппену.

Что же касается Норриса - он допустил после рестарта ошибку, потерял позицию относительно Леклера и в итоге приехал шестым.

Гран-при Лас-Вегаса

После невероятного прорыва Макса из самой глубины на первое место в Бразилии, кардинально изменилась ситуация в турнирной таблице и на Гран-при Лас-Вегаса уже стал вопрос о досрочном чемпионстве Ферстаппена.

Было множество возможных раскладов на гонку. Но самый простой и очевидный способ сделать - это просто приехать впереди Норриса. Учитывая то, что Макларен всё еще оставался быстрейшей машиной, было больше ожиданий, что вопрос титула отложится до Катара. Однако уже после квалификации, где Макс пусть и был пятым, но впереди Ландо, появились основательные надежды на большой праздник в Вегасе.

Главными героями этапа стали пилоты Мерсеседес. Джордж Рассел победил, а Льюис Хамильтон прорвался с десятой позиции на вторую. Ферстаппен поставил себе цель опередить Норриса и шел только к ней, не оказывая особого сопротивления остальным соперникам. По итогу заезда, оба претендента на титул сохранили стартовые позиции. Это означало то, что Макс совершил задуманное и стал чемпионом в американском городе развлечений.

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Интересный факт: на данный момент, во всех трёх гонках, в который победил Рассел, Сайнц приезжал третьим

Гран-при Катара

В Катаре Формулу-1 ждал последний спринтерский этап сезона. Короткий заезд прошел при доминировании двух пилотов Макларена. На финишной прямой, Норрис рассчитался с долгом за Бразилию: Ландо отдал Оскару победу. В то же время, Ферстаппен провёл мини-гонку довольно бледно и набрал в ней лишь одно очко, что стало предметом шуток про то, как бурно он отметил свой титул.

Однако, в этот раз очень сильно сказалась возможность вносить коррективы в настройки после спринта. Изучив собранные данные, Ред Булл настроили болид Макса так, что нидерландец смог показать лучшее время в квалификации.

В субботу вечером разгорелся скандал. Судьи дали штраф Ферстаппену в одну позицию за то, что он помешал Расселу. Собственно, сам Джордж и переместился на поул-позицию после того, как Макса наказали. Но дело в том, что пилот Мерседеса не был на быстром круге в тот момент, потому претензия была весьма притянута за уши.

На старте и Ферстаппен и Норрис обогнали Рассела. И дальнейшая борьба за победу проходила между двумя основными героями чемпионата. Почти всю гонку Ландо находился менее чем в двух секундах от Макса.

Борьба в первом повороте Гран-при Катара Getty Images

Однако, сражение за первое место было окончено на 46-м круге. Дело в том, что пилот Макларена не стал сбрасывать скорость под жёлтыми флагами, за что получил суровое наказание "стоп-н-гоу", которое означало заезд на пит-лейт и остановку на 10 секунд без какого-либо обслуживания болида со стороны механиков.

По итогу гонки, не смотря на победу своего первого номера, коллектив Ред Булл окончательно лишился математических шансов на "кубок конструкторов". Таким образом, сезон 2024 стал 12-м в истории, когда чемпион среди пилотов выступал за коллектив, который проиграл сражение в командном зачете. Но при этом, впервые этот факт был зафиксирован досрочно.

Что же касается скандала по поводу судейского решения в квалификации - так он продолжился даже после гонки. Подключились к разборкам Кристиан Хорнер и Тото Вольф.

Однако, с точки зрения статистики, Макс должен быть даже благодарен, что его лишили первой стартовой позиции, потому что после финиша его соотношение побед и поулов за сезон вышло в плюс:

9 побед - 8 поулов = +1

Гран-при Абу-Даби

Хотя "быки" уже и потеряли шансы, но вот борьба между Маклареном и Феррари оставалась открытой. Скудерия отставала на 21 очко, что еще оставляло определённые шансы.

У Ферстаппена же была перспектива сравняться с рекордом. Дело в том, что Макс побеждал в Абу-Даби до этого четыре сезона подряд, начиная с "ковидного" 2020. Для того, чтобы достигнуть абсолютного показателя, нужно было выигрывать и в этом году.

Однако уже на первом круге произошло столкновение между Ферстаппеном и Пиастри. Оба пилота продолжили движение, однако потеряли ряд позиций. На раненой машине еще и с 10-секундным штрафом, Макс смог приехать лишь шестым.

А вот Феррари воодушевились тем фактом, что один из Макларенов оказался в хвосте пелотона. Леклер совершил прорыв с 19-го места на 3-е. Но для того чтобы Скудерия получала "кубок конструкторов", Сайнцу, который ехал вторым, было необходимо опережать лидировавшего Норриса. Однако, как бы испанец не старался, у него не получилось догнать британца. Ландо выиграл гонку и тем самым принёс Макларену победу в командном зачёте с результатом в "зловещие" 666 очков.

Что же касается Пиастри - он стал четвёртым пилотом в истории Формулы-1, который проехал полностью всю дистанцию сезона. Ранее это сделали Михаэль Шумахер (2002), Льюис Хамильтон (2019) и Макс Ферстаппен (2023). Хотя в последней гонке это достижение висело на волоске - всего пару секунд отделили Оскара от статуса кругового.

Интересный факт: прошлый раз команда Макларен брала "кубок конструкторов" в 1998 году, когда в ней работал Ньюи. В теперешнем же году, Эдриан, работая до этого много лет в Ред Булл, покинул "быков", из-за чего те потеряли скорость, в особенности второй пилот - Серхио Перес. Таким образом, два крайних титула команды из Уокинга в зачете производителей произошли благодаря действиям великого конструктора болидов.

Привлекла интерес зрителей и внутренняя борьба между пилотами Мерседеса. Дело в том, что до начала Гран-при Абу-Даби, у Рассела и Хамильтона было равное количество очков по сумме трёх сезонов их сотрудничества.

Последняя гонка сезона решала, кто же из них окажется лучше в противостоянии напарников. И закончилось всё тем, что на последнем круге Льюис обогнал Джорджа.

Итоги сезона

Макс Ферстаппен - четырёхкратный чемпион мира. Но что еще важнее, он всем показал, что носит это звание вполне заслуженно. В 2021 году многие "хэйтеры" ставят под сомнение легитимность титула из-за событий последнего круга, в 2022 - Максу противостоял Леклер, который не имел ни опыта, ни характера для борьбы за главный приз сезона, а в 2023 - болид Ред Булл был доминирующим.

Однако, то что мы увидели в 2024, поставило всё на свои места. Оказавшись на более слабой технику, Ферстаппен выгрызал каждое очко. Нидерландец напоминал раненого зверя, который стал еще злее и опаснее. И именно в такой ситуации проявился характер настоящего чемпиона.

Статистический факт: начиная с Гран-при Испании, где Ред Булл окончательно утратил первое место по чистой скорости болида, Макс и Ландо за оставшуюся часть сезона набрали поровну очков - 243.

Церемония награждения призёров сезона. Ландо Норрис (2 место), Макс Ферстаппен (Чемпион мира) и Шарль Леклер (3 место) Getty Images

Стоит отметить и большой прогресс команды Макларен. Еще полтора года назад, коллектив из Уокинга находился во втором эшелоне без каких-либо претензий на высокие места. И даже дубль в Монце 2021 года не меняла этого статуса. Однако, в середине сезона 2023 произошел резкий переход в топ-группу и началась борьба за победы. А всего годом спустя - такой долгожданный "кубок конструкторов".

Эпилог

Сезон 2024 закончен и нас жду три месяца перерыва. Пока инженеры будут в срочном порядке работать над созданием болидов для нового сезона, зрителям остаётся только ждать в предвкушении. Однако, я и команда Чемпиона остаёмся с вами. И зимой вас ждут множество увлекательных сюжетов о карьерах великих гонщиков и других звёзд Формулы-1.