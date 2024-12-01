Короли спринтов Формулы 1

В субботнем коротком заезде, Макс Ферстаппен занял лишь восьмое место. Но и одного зачётного пункта нидерландцу хватило, чтобы продолжить оставаться единственным гонщиком, который набирал очки во всех спринтах, которые были за время существования подобных событий в Формуле-1.

Спринтерские заезды как таковые появились в 2021 году и с тех пор перед каждым новым сезоном вносятся правки в их регламент. Изначально это была спринт-квалификация, которая являлась промежуточным звеном между обычной квалификацией и основной гонкой. Лишь с сезона 2023 спринт стал полностью отдельным собитием.

По итогам этих коротких гонок, пилоты получают небольшие очки в личном зачёте, но какого-то отдельного приза для лучшего спринтера сезона нет. Однако, существует журналистская статистика, которая ведет подсчёт, кто же был быстрейшим на короткой дистанции.

2021, Вальтери Боттас

Вальтери Боттас и "старомодная" церемония награждения в спринте на Гран-при Бразилии 2021 Getty Images

Довольно неожиданное имя, учитывая то, что сезон 2021-го года был противостоянием Макса Ферстаппена и Льюиса Хамильтона. Весь период сотрудничества с Мерседесом, Боттас был являлся вторым пилотом, задача которого была "подносить патроны" лидеру команды. Однако, довольно неожиданно, в коротких заездах ситуация оказалась другой.

В свой первый сезон, спринт носил пробный и экспериментальный формат. Очки давались только за первые три позиции. Особой зрелищностью короткие заезды не отличались, потому что пилоты попросту не хотели рисковать позициями на старте основной гонке. И большая часть обгонов, особенно в группе лидеров, происходили на первом круге.

Самый первый спринт состоялся на "Сильверстоун". Для того сезона, в нём не было ничего удивительного – борьба происходила между основными претендентами на титул. На старте Макс опередил Льюиса, после чего спокойно сохранял лидерство. А Вальтери приехал третьим, позади "главных героев".

Какое-то разнообразие внесла Монца. На длинных прямых "Храма скорости" у болидов Ред Булла было шансов поддерживать темп Мерседеса и первый стартовый ряд был полностью за серебристой командой. Однако, в субботнем заезде Льюис Хамильтон стартовал крайне плохо. Вперед него вырвался не только его главный соперник по чемпионату, но и оба пилота МакЛарена. Как и прошлый раз, первый круг определил результаты для группы лидеров. По итогу, тройка лидеров выглядела так: Боттас, Ферстаппен, Рикьярдо.

Интересный факт: в основных гонках на Гран-при Великобритании и Италии произошли аварии между Льюисом и Максом. После второго прецедента, появилась фанатская шутка-примета: наличия спринта в субботу – к столкновению претендентов в воскресенье.

Третий удлинённый уикенд проходил на "Интерлагосе". В квалификации произошел один из многочисленных скандалов того сезона: на болиде Льюиса Хамильтона избыточно широко открывалась система DRS, из-за чего его поул был аннулирован и британцу пришлось прорываться с конца стартовой решетки. Подробнее об этой истории я уже писал в статье про лучшие прорывы.

В отсутствие лидера команды, Вальтери Боттас вспомнил о том, что он пилот Мерседеса. На старте он обошел Макса. Следует также отметить, что финн стартовал на "софте", а нидерландец – на "медиуме". И разница по резине сыграла свою роль во время рывка к первому повороту. Под конец заезда, ситуация с износом покрышек уже была на стороне пилота Ред Булл, однако ответный обгон он совершить на смог. А тройка лучших по итогам короткого заезда в Бразилии была такой: Боттас, Ферстаппен, Сайнц.

Интересный факт: в сезоне-2021 ни разу победитель спринта не смог выиграть основную гонку

Итог неофициального зачета спринтерских гонок 2021:

1. Вальтери Боттас – 7 очков (2 победы)

2. Макс Ферстаппен – 7 очков (1 победа)

3. Льюис Хамильтон – 2 очка

4. Даньэль Рикьярдо – 1 очко

5. Карлос Сайнц – 1 очко

2022, Макс Ферстаппен

Чтобы оживить борьбу, было принято увеличить количество мест, получающих очко, до восьми. Это несколько оживило борьбу, но тем не менее, пилоты, по-прежнему, вели себя несколько сдержано.

Первый спринт 2022-го года состоялся в Имоле. На тот момент Леклер уверенно лидировал в чемпионате и опережал Ферстаппена на целых 45 очков. Да и просто болиды Феррари в начале сезона выглядели явно увереннее, нежели техника Ред Булла. Однако, в квалификации первого удлинённого этапа пошёл дождь и Макс смог получить поул на мокрой трассе.

Из-за неудобной формы первого поворота, Ферстаппен проиграл старт и в лидеры вырвался Леклер. Однако, действующий чемпион не собирался сдаваться. По хожу заезда, Макс сумел аккуратнее расходовать резину и на предпоследнем круге совершил красивый обгон, вернув себе лидерство.

А в основной гонке Гран-при Эмилии-Романьи, "СуперМакс" стал первым гонщиков, который выиграл основную гонку после триумфа в спринте.

Макс Ферстаппен обгонят Шарля Леклера на предпоследнем круге спринта в Имоле Getty Images

Второй спринт 2022 произошел на "Ред Булл Ринге". Касательно первого места – Макс Ферстаппен провёл заезд лидируя от старта до финиша. Но основные интересные события были позади. После неудачной квалификации, довольно неплохой прорыв совершил Серхио Перес.

А главной звездой заезда стал Мик Шумахер, сын "Красного Барона". Хотя немец и не смог набрать очки, однако более десяти кругов он на вечно-отстающем Хаасе сдерживал натиск Льюиса Хамильтона. Обгон произошел лишь на последнем круге. А многие фанаты вспомнили Гран-при Италии 2011-го года – тогда очень долго Льюиса сдерживал Михаэль.

Гран-при Бразилии начало удивлять еще с квалификации. Благодаря дождю и красному флагу, сенсационно поул оказался у Кенива Магнусена. То, что датчанин не сможет удержать лидерство даже в короткой гонке, было заранее понятно. Лёгкую победу пророчили все Ферстаппену. Однако, выбор шин "медиум" на спринт оказался неудачным и сразу трое гонщиков смогли пройти Макса. А первое место занял Джордж Рассел, который в воскресенье довёл дело до первой победы в основной гонке.

Топ-5 спринтеров сезона-2022:

1. Макс Ферстаппен – 21 очко (2 победы)

2. Карлос Сайнц – 18 очков

3. Шарль Леклер – 17 очков

4. Серхио Перес – 14 очков

5. Джордж Рассел (1 победа)

2023, Макс Ферстаппен

После того, как два сезоне гонщики избегали лишнего риска во время короткого заезда, было принято решение сделать спринт отдельным событием, которое никак не связано с основной гонкой. Тот факт, что теперь пилотам уже не было чего терять, несколько увеличил градус борьбы. А количество подобных событий было увеличено до шести за сезон. Получил спринт и отдельную квалификацию, которая имеет официальное название "shootout", а фанаты прозвали ее просто "спринтофикация".

Однако существенным минусом осталось то, что разница между первыми двумя местами так и осталось размером с одно очко (8 против 7). Таким образам, борьба за победу обесценилась до одного зачётного пункта.

Первый спринт с новым статусом произошел в Баку. Обе гонке (короткую и основную) в Азербайджане выиграл Серхио Перес, за что мексиканца многие фанаты уже начали называть "королём улиц", потому как 5 из 6 его побед произошли на уличных трассах.

При этом, в обеих квалификациях поулы взял Шарль Леклер. Таким образом, монегаск стал первым, и пока единственным обладателем анти-достижения: за один Гран-при проиграл два заезда после старта с первой позиции.

Второй спринт того сезона прошел в Австрии. Отметился он сразу двумя историческими событиями. Впервые в истории коротких заездов, на финише случился командный дубль. Победу, в итоге, одержал Макс Ферстаппен, однако на первом круге между двумя пилотами Ред Булл была весьма жаркая борьба.

Но гораздо более необычным стало то, что по ходу заезда все гонщики совершили пит-стоп. Как правило, гонщики стараются проехать спринт без визитов в боксы и делают это только в случае каких-то поломок, или проколов. Однако заезд на "Ред Булл Ринге" проходил на мокрой после утреннего дождя трассе. Стартовали все на колёсах для влажного асфальта, однако к середине дистанции образовалась сухая траектория, из-за чего пилоты стали менять шины.

Мини-заезды в Бельгии, США и Бразилии особых сюрпризов не принесли: все три раза побеждал Макс Ферстаппен, который безоговорочно доминировал в том сезоне. Но вот прошлогодний Гран-при Катара (хронологически проходил перед США), отметился тем, что субботнее событие оказалось даже интереснее основной гонки: впервые за время существования спринтов, во время короткой гонки досрочно определился чемпион.

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Но не только третьим титулом Ферстаппена запомнилась та суббота. Впервые в спринте произошла серьезная борьба стратегов. По началу, стартовавшие на "софте" пилоты имели большое преимущество и начали активно отыгрывать позиции. В частности, на третьем круге пелотон возглавил Джордж Рассел.

Однако, к середине дистанции, мягкие шины начали стремительно терять темп и преимущество уже получили те, кто ехали на "медиуме". На одиннадцатом круге Оскар Пиастри вернул себе лидерство и довёл дело до своей первой победы, пусть и в короткой гонке.

Топ-5 спринтеров сезона-2023:

1. Макс Ферстаппен – 45 очков (4 победы)

2. Серхио Перес – 25 очков (1 победа)

3. Карлос Сайнц – 25 очков

4. Ландо Норрис – 21 очко

5. Шарль Леклер – 21 очко

2024, Макс Ферстаппен

Единственным обновлением в спринтерских Гран-при стал порядок гоночных событий. Теперь основная квалификация начала проходить после короткого заезда. У команд появилось время, чтобы внести в настройки болидов поправке на основе собранных данных. И периодически начала меняться расстановка сил по ходу одного этапа.

Макс Фертаппен получает награду за победу в спринте Гран-при Майами Getty Images

Первые два спринта пришлись на стадию чемпионата, когда болид Ред Булл еще нормально ехал и победы Макса Ферстаппена в них были весьма закономерными. И если в Китае всё прошло обычно и спокойно, то вот Гран-при Майями отметился еще одним исторически-статистическим событием.

Из-за ошибки судей с сейфити-каром, Ландо Норрис получил в подарок первую победу в карьере. Но это не помешало Максу Ферстаппену увести больше всех очков с первого американского этапа: 26 очков у нидерландца (18 за гонку + 8 за спринт) против 25 у британца (25 за гонку + 0 за спринт).

Хотя к тому моменту соперники догнали и перегнали болид "быков" по чистой скорости, спринты в Австрии и Техасе все равно выиграл Ферстаппен. Каким-то непонятным образом, Макс находил неплохой темп во время короткой гонки и оставлял соперников позади.

В скандальном Гран-при Бразилии по сухой погоде команде МакЛарен не было равных, а помощь со стороны судей обеспечила им довольно лёгкий дубль на короткой дистанции. А вчерашний спринт в Катаре стал последним в этом сезоне.

Топ-5 спринтеров сезона-2024:

1. Макс Ферстаппен – 38 очков (4 победы)

2. Ландо Норрис – 30 очков (1 победа)

3. Шарль Леклер – 29 очков

4. Карлос Сайнц – 27 очков

5. Оскар Пиастри – 26 очков (1 победа)

Эпилог

После четырёх сезонов, спринтерские гонки все еще являются экспериментальным форматом. Слова Ландо Норриса о том, что его больше волнует основная гонка, показали то, что и сами гонщики пока что не очень серьёзно воспринимают короткие заезды. Есть всё еще множество проблем, которые организаторам следует решить, чтобы такой формат был интересен.

Ответственный редактор – Денис Шаховец