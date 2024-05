Украина подтвердила участие на Олимпийских играх в Париже

Украина официально будет участвовать в летних Олимпийских играх-2024, которые состоятся в Париже (Франция).

Об этом объявил президент НОК Украины Вадим Гутцайт и исполняющий обязанности Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный во время неформальной встречи с представителями украинских и иностранных медиа.

Указывается, что эти игры имеют особое значение для Украины, ведь это возможность показать миру волю и силу духа украинцев. Лозунг Украины на Олимпийских играх: "The Will to Win".

"На этот раз для Украины Олимпиада - это в первую очередь большой экран к миру. Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать. Сам факт, что в Париже выступают под украинским флагом является большим проявлением силы воли. Наши спортсмены - это герои, которые тренируются в условиях оккупации, под обстрелами, часто теряя близких. Их мужество и воля к победе заслуживают наибольшего уважения и поддержки", - сказали на встрече.

Летние Олимпийские игры состоятся в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. На данный момент Украина уже завоевала 99 лицензий на Игры.