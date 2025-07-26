Я не буду драться ни с одним из них: Фьюри назвал двух боксеров, против которых не выйдет на ринг

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, с какими двумя боксерами он никогда не будет драться.

Британец откровенно признался в этом в интервью The Sun.

"Они - мои два брата. Оба – прекрасные парни, и оба – будущие чемпионы мира в супертяжелом весе. Агит Кабайел и Джозеф Паркер... Паркер уже был чемпионом, так что он знает, что к чему. Я желаю им всего наилучшего в этом мире, и я не буду драться ни с одним из них ни за какие деньги – потому что есть вещи, за которые не стоит драться", – заявил Тайсон.

Напомним,накануне Фьюри опубликовал пост, в котором написал дату и место проведения третьего поединка с Александром Усиком. При этом ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Последние поединки экс-чемпион провел именно против украинца. Первый бой состоялся 18 мая. Фьюри потерпел поражение раздельным решением судей. Реванш состоялся 21 декабря. Украинец еще более убедительно одержал победу – все судьи насчитали 116:112 в пользу Усика.