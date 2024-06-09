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В Минмолспорта рассказали о мерах по выезду за границу военнообязанных мужчин

Максим Салівон — 9 июня, 12:14
В Минмолспорта рассказали о мерах по выезду за границу военнообязанных мужчин

Министерство молодежи и спорта Украины разработало положения о выезде за границу военнообязанных мужчин.

В документе отмечается, что государственный орган формирует состав участников мероприятия или соревнования, а также определяет ответственное за возвращение официальной делегации лицо.

Определен также конкретный перечень действий, который в Минмолодежи и спорта собираются использовать в случае невозвращения члена официальной делегации Украины.

Среди наказаний, которые могут угрожать лицам и субъектам, которые те представляют, в случае невозвращения в Украину, указываются исключение из состава национальной сборной, возможность лишения статуса национальной той или иной федерации, а также объявление в международный розыск.

Ранее тренер Черноморца не вернулся из собрания и убежал за границу, экс-тренер Александрии рассказал о том, как уехал из Украины, а украинский спортсмен не вернулся на Родину после чемпионата мира, чтобы избежать мобилизации.

війна Міністерства молоді та спорту

війна

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