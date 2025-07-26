Бакастова победила майора армии России Великую на чемпионате мира по фехтованию

Украинская саблистка Юлия Бакастова победила россиянку Софью Великую в поединке за 1/64 финала чемпионата мира по фехтованию.

Соперницы встретились уже в квалификации, которую выиграла именно Бакастова – 15:14, а судьбу поединка решил последний укол.

Отметим, что Великая – восьмикратная чемпионка мира, двукратная олимпийская чемпионка и майор армии России. Имеет в своем послужном списке медаль за "воинскую отвагу" и "за заслуги перед Отечеством".

Ранее допуск российских и белорусских фехтовальщиц в украинской федерации назвали "плевком в лицо спортивному сообществу".

Накануне украинские шпажистки покинули розыгрыш чемпионата мира, уступив сборной Канады.