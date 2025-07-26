Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Бельгии, оставив позади Оскара Пиастри и Ландо Норриса из Макларен.

Ближайшего преследователя голландец опередил на 0.753, а Норрис финишировал третьим с отставанием в +1.414.

Отметим, что гонку пропустил Пьер Гасли из команды Альпин из-за проблем с болидом – подозрение на утечку воды.

В целом спринт обошелся без чрезвычайных происшествий, а главной интригой, которая так и не произошла, было сможет ли Пиастри дожать Ферстаппена на финише. Также отметим Льюиса Гамильтона, который во время заключительных кругов обошел Алекса Албона.

Сегодня вечером в 17:00 по киевскому времени состоится вторая квалификация Гран-при Бельгии, а основная гонка запланирована на завтра, 27 июля. Старт состоится в 16:00.

Отметим, что квалификация спринта стала для Мерседес худшей в истории команды.