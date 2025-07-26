Я бы изменил некоторые фразы: Усик – о гимне Украины
Queensberry/Leigh Dawney
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) признался, что изменил бы некоторые фразы в Государственном гимне Украины.
Об этом он рассказал в интервью Mail Sport Boxing.
Усик заявил, что звучание гимна Украины – особый момент для него, однако не все слова гимна ему нравятся.
"Я бы изменил некоторые фразы в гимне Украины. Говорю правду об этом, потому что мне не нравятся некоторые фразы. Они не соответствуют реальности жизни. Но у нас есть невероятный гимн, и он всегда меня мотивирует", – заявил Усик.
Ранее абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик вспомнил реакцию детей на начало большой войны вУкраине.