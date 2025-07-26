Киченок выиграла второй подряд турнир WTA в парном разряде

Надежда Киченок и японка Макото Ниномия стали победительницами парного разряда на турнире серии WTA 250 в чешской Праге. В финале соревнований вторые сеяные обыграли дуэт хозяек кортов Луция Гавличкова/Лаура Самсон.

Игра длилась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 1:6, 6:4, 10-7.

После неудачного первого сета украино-японская пара перехватила инициативу и чешкам приходилось постоянно быть в роли догоняющих, причем без особого успеха.

Киченок и Ниномия за игру не подавали навылет, совершили 2 двойные ошибки и 6 брейков. На счету их соперниц 2 эйса, 11 ошибок на подаче и 4 брейка.

Livesport Prague Open – WTA 250

Прага, Чехия, грунт

Призовой фонд: $275,094

Финал парного разряда, 26 июля

Надежда Киченок (Украина)/Макото Ниномия (Япония) – Луция Гавличкова/Лаура Самсон (Чехия) 1:6, 6:4, 10-7

Титул в столице Чехии стал 11-м для Киченок в парных турнирах WTA.

Напомним, что ранее в Праге украино-японский дуэт обыграл в стартовом матче соревнования пару Анджелика Морателли (Италия)/Нина Стоянович (Сербия), в четвертьфинале разгромил Ивонн Кавалье-Реймерс (Испания) и Марию Козыреву (-), а в полуфинале был сильнее Эмили Эпплтон (Великобритания) и Изабель Хаверлаг (Нидерланды).

На прошлой неделе Киченок и Ниномия стали победительницами парного турнира серии WTA 250 в немецком Гамбурге.