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Карпаты признаны критически важными для функционирования экономики – работников забронировали от мобилизации

Владислав Уткін — 13 мая, 23:35
Карпаты признаны критически важными для функционирования экономики – работников забронировали от мобилизации

Министерство молодежи и спорта сочло львовские Карпаты критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Соответствующий приказ был опубликован на сайте Минспорта .

Такой статус позволяет не мобилизовать 50% военнообязанных работников клуба. В случае обоснованной потребности количество военнообязанных, подлежащих бронированию, может превышать 50%.

Напомним, что мы сообщали о соответствующем приказе в отношении работников УПЛ и Зари, которая стала шестым клубом высшего дивизиона чемпионата Украины, получившего такой статус. Ранее от мобилизации забронировали Шахтер, Динамо, Днепр-1, Кривбасс и Оболонь.

Следует также вспомнить инцидент вокруг игрока перволигового Хуста Николая Сираша . Его задержали на городском вокзале и доставили в ТЦК. Закарпатский клуб попросил поддержки в УАФ, но там ответили , что ничем помочь не могут. К слову, УАФ также забронирован от мобилизации.


Карпати Міністерства молоді та спорту

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