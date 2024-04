Ферстаппен виграв перший за 5 років Гран-прі Китаю

Джерело - Чемпіон.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобув упевнену перемогу в межах п'ятого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Китаю, яке відбулося вперше за 5 років. У 2020 році через пандемію CODIV-19 гонку в Шанхаї довелося перенести і лише цього тижня Формула-1 повернулася до Піднебесної.

3-разовий чемпіон світу реалізував першу стартову позицію, яку він завоював у суботній кваліфікації. Для нідерландця ця перемога стала 59-ю в кар'єрі, більше лише в гонщика Мерседес Льюїса Гамільтона та легендарного Міхаеля Шумахера - 103 та 91 відповідно.Зауважимо, що під час етапу в Китаї Макс виграв спринт.

Другим у Шанхаї фінішував пілот Макларена Ландо Норріс, якого вболівальники визнали найкращим на цьому етапі. Трійку замкнув напарник Ферстаппена Серхіо Перрес. Найшвидше коло та один додатковий заліковий бал забрав іспанський гонщик Фернандо Алонсо, який наприкінці етапу заїхав за свіжим комплектом м'якої гуми.

Хронологія подій Гран-прі Китаю сезону-2024

Макс Ферстаппен упевнено тріумфував у Шанхаї!

MAX VERSTAPPEN WINS IN SHANGHAI 🏆



That's Max's first victory in China 🤩



Lando Norris takes second behind the Dutchman with Sergio Perez finishing third 👏👏#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/UasqOy8PG7 — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

Китайська публіка раділа обгонам місцевого гонщика Гуанью Чжоу, однак очок він заробити не зумів.

LAP 39/56



Zhou gets past Sargeant 👏



The crowd absolutely loved that! 😍#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/kj7oKbfw4Z — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

Відновлення гонки видалося доволі гарячим і трагічним для команди РБ. Магнуссен вибив Цуноду, а Стролл не встиг вчасно загальмувати і заїхав у задню частину боліда Ріккардо. Австралієць намагався продовжити етап, однак його машину все ж довелося зняти з дистанції на 35 колі.

LAP 35/56



Ricciardo's race is run ❌



The Aussie gets a consoling pat on the back in the garage#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/WQB94SW9r6 — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

LAP 27/56



The Safety Car comes in and we are racing again, or are we...



Magnussen sends Tsunoda spinning at the restart and team mate Ricciardo is shunted from behind by Stroll 😵#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/DrL5kOOJlu — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

Майже на екваторі гонки інтересу додав схід Вальттері Боттаса, який призвів спочатку до віртуального сейфті кару, а потім і до звичайної машини безпеки, що дозволило багатьом пілотам заїхати на "безкоштовний" піт стоп, втративши менше часу на зупинку.

LAP 20/56



We have a yellow flag



Bottas reports his "engine has gone" and is out of the race ❌#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/hf5l0w0VPk — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

Фернандо Алонсо добре розпочав гонку, обігнавши Серхіо Переса, але довго втримувати мексиканця 2-разовий чемпіон світу не зміг, а після цього ще й пропустив Ландо Норріса.

LAP 7/56



Alonso slipping back, Norris charging forward



The McLaren driver is now giving chase behind the Red Bulls #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/4OQySNF15E — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

LAP 5/56



Alonso can't keep Perez behind him for long



The Mexican retakes P2#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/y8iF3neNdO — Formula 1 (@F1) April 21, 2024

Результати Гран-прі Китаю

Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 56 кіл Ландо Норріс (Макларен) +13,773 Серхіо Перес (Ред Булл) +19,160 Шарль Леклер (Феррарі) +23,623 Карлос Сайнс (Феррарі) +33,983 Джордж Расселл (Мерседес) +38,724 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +43,414 Оскар Піастрі (Макларен) +56,198 Льюїс Гамільтон (Мерседес) +57,986 Ніко Гюлькенберг (Хаас) +60,476 Естебан Окон (Альпін) +62,812 Александр Албон (Вільямс) +65,506 П'єр Гаслі (Альпін) +69,223 Чжоу Гуанью (Стейк) +71,689 Ленс Стролл (Астон Мартін) +82,786 Кевін Магнуссен (Хаас) +87,533 Логан Сарджент (Вільямс) +95,110

Не фінішували:

Даніель Ріккардо (РБ)

Юкі Цунода (РБ)

Вальттері Боттас (Стейк)

Особистий залік пілотів

Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 110 очок

Серхіо Перес (Ред Булл) - 88

Шарль Леклер (Феррарі) - 79

Кубок конструкторів

Ред Булл - 195 очок

Феррарі - 151

Макларен - 96

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Перемогу здобув гонщик Феррарі Карлос Сайнс, однак на наступному Гран-прі Японії 3-разовий чемпіон Ф-1 взяв реванш, здобувши впевнену перемогу.

Раніше став відомий календар Формули-1 на 2025 рік.