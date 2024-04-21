Ферстаппен виграв перший за 5 років Гран-прі Китаю

Джерело - Чемпіон.
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобув упевнену перемогу в межах п'ятого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Китаю, яке відбулося вперше за 5 років. У 2020 році через пандемію CODIV-19 гонку в Шанхаї довелося перенести і лише цього тижня Формула-1 повернулася до Піднебесної.
3-разовий чемпіон світу реалізував першу стартову позицію, яку він завоював у суботній кваліфікації. Для нідерландця ця перемога стала 59-ю в кар'єрі, більше лише в гонщика Мерседес Льюїса Гамільтона та легендарного Міхаеля Шумахера - 103 та 91 відповідно.Зауважимо, що під час етапу в Китаї Макс виграв спринт.
Другим у Шанхаї фінішував пілот Макларена Ландо Норріс, якого вболівальники визнали найкращим на цьому етапі. Трійку замкнув напарник Ферстаппена Серхіо Перрес. Найшвидше коло та один додатковий заліковий бал забрав іспанський гонщик Фернандо Алонсо, який наприкінці етапу заїхав за свіжим комплектом м'якої гуми.
Хронологія подій Гран-прі Китаю сезону-2024
Макс Ферстаппен упевнено тріумфував у Шанхаї!
MAX VERSTAPPEN WINS IN SHANGHAI 🏆— Formula 1 (@F1) April 21, 2024
That's Max's first victory in China 🤩
Lando Norris takes second behind the Dutchman with Sergio Perez finishing third 👏👏#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/UasqOy8PG7
Китайська публіка раділа обгонам місцевого гонщика Гуанью Чжоу, однак очок він заробити не зумів.
LAP 39/56— Formula 1 (@F1) April 21, 2024
Zhou gets past Sargeant 👏
The crowd absolutely loved that! 😍#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/kj7oKbfw4Z
Відновлення гонки видалося доволі гарячим і трагічним для команди РБ. Магнуссен вибив Цуноду, а Стролл не встиг вчасно загальмувати і заїхав у задню частину боліда Ріккардо. Австралієць намагався продовжити етап, однак його машину все ж довелося зняти з дистанції на 35 колі.
LAP 35/56— Formula 1 (@F1) April 21, 2024
Ricciardo's race is run ❌
The Aussie gets a consoling pat on the back in the garage#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/WQB94SW9r6
LAP 27/56— Formula 1 (@F1) April 21, 2024
The Safety Car comes in and we are racing again, or are we...
Magnussen sends Tsunoda spinning at the restart and team mate Ricciardo is shunted from behind by Stroll 😵#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/DrL5kOOJlu
Майже на екваторі гонки інтересу додав схід Вальттері Боттаса, який призвів спочатку до віртуального сейфті кару, а потім і до звичайної машини безпеки, що дозволило багатьом пілотам заїхати на "безкоштовний" піт стоп, втративши менше часу на зупинку.
LAP 23/56— Formula 1 (@F1) April 21, 2024
⚠️ @MercedesAMG SAFETY CAR ⚠️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/cC1LJVPpgC
LAP 20/56— Formula 1 (@F1) April 21, 2024
We have a yellow flag
Bottas reports his "engine has gone" and is out of the race ❌#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/hf5l0w0VPk
Фернандо Алонсо добре розпочав гонку, обігнавши Серхіо Переса, але довго втримувати мексиканця 2-разовий чемпіон світу не зміг, а після цього ще й пропустив Ландо Норріса.
LAP 7/56— Formula 1 (@F1) April 21, 2024
Alonso slipping back, Norris charging forward
The McLaren driver is now giving chase behind the Red Bulls #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/4OQySNF15E
LAP 5/56— Formula 1 (@F1) April 21, 2024
Alonso can't keep Perez behind him for long
The Mexican retakes P2#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/y8iF3neNdO
Результати Гран-прі Китаю
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 56 кіл
- Ландо Норріс (Макларен) +13,773
- Серхіо Перес (Ред Булл) +19,160
- Шарль Леклер (Феррарі) +23,623
- Карлос Сайнс (Феррарі) +33,983
- Джордж Расселл (Мерседес) +38,724
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +43,414
- Оскар Піастрі (Макларен) +56,198
- Льюїс Гамільтон (Мерседес) +57,986
- Ніко Гюлькенберг (Хаас) +60,476
- Естебан Окон (Альпін) +62,812
- Александр Албон (Вільямс) +65,506
- П'єр Гаслі (Альпін) +69,223
- Чжоу Гуанью (Стейк) +71,689
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +82,786
- Кевін Магнуссен (Хаас) +87,533
- Логан Сарджент (Вільямс) +95,110
Не фінішували:
- Даніель Ріккардо (РБ)
- Юкі Цунода (РБ)
- Вальттері Боттас (Стейк)
Особистий залік пілотів
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 110 очок
- Серхіо Перес (Ред Булл) - 88
- Шарль Леклер (Феррарі) - 79
Кубок конструкторів
- Ред Булл - 195 очок
- Феррарі - 151
- Макларен - 96
Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Перемогу здобув гонщик Феррарі Карлос Сайнс, однак на наступному Гран-прі Японії 3-разовий чемпіон Ф-1 взяв реванш, здобувши впевнену перемогу.
Раніше став відомий календар Формули-1 на 2025 рік.