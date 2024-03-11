Наші метальники вибороли два золота і срібло

Джерело - ФЛАУ.

19-річний український атлет Михайло Брудін виграв срібло у метанні диска на Кубку Європи з метань U23 серед чоловіків у заключний день змагань в португальській Лейрі. Україна стала 1-ю в загальному заліку Кубку Європи з метань із трьома медалями.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Наймолодший учасник у секторі метання диска установив особистий рекорд. Спробою на 59,95 м українець упевнено виграв срібну медаль. Далі метнув лише німець Стівен Ріхтер (61,00 м).

Після перемоги серед дорослих молотобійця Михайла Кохана у перший день змагань скарбничку української команди нагородами поповнили метальник списа Артур Фельфнер ("доросле" золото) та на U23 Брудін.

У підсумку два золота й срібло принесли Україні перемогу в медальному заліку Кубку.