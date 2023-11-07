Стали відомі учасники чоловічого та жіночого клубних чемпіонатів світу

Чоловічий клубний чемпіонат світу з волейболу вперше в історії відбудеться в Індії.

Про це повідомляє fivb.com.

Чинний чемпіон Перуджа з 6 по 10 грудня у Бангалорі намагатиметься захистити титул, на який претендують ще п'ять команд.

Серед них японський Санторі (найсильніший клуб Азії), бразильські клуби Крузейро та Мінас - фіналісти чемпіонату Південної Америки. Країну-господарку представить Ахмедабад Дефендерс.

Зазначимо, що фіналісти Ліги чемпіонів - польські клуби Закса та Ястшембські - відмовилися від поїздки до Індії. У підсумку на чемпіонаті світу зіграють півфіналісти головного європейського клубного турніру - Перуджа та турецький Халкбанк.

Жіночий турнір відбудеться з 13 по 17 грудня у китайському Ханчжоу. Титул оскаржать турецькі клуби Вакіфбанк та Екзачибаші (фіналісти Ліги чемпіонів), бразильські клуби Прая та Мінас (фіналісти чемпіонату Південної Америки), китайський Тяньцзінь та в'єтнамський клуб Спорт Цен (чемпіон Азії).