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Жіноча збірна України з пляжного футболу стала срібним призером Європейських ігор

У фіналі українки поступилися іспанкам у серії пенальті
Сьогодні 21:09 494 0
Жіноча збірна України з пляжного футболу стала срібним призером Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з пляжного футболу завоювала срібні медалі Європейських ігор в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Збірна України з рахунком 2:1 в овертаймі вела у фінальному протистоянні з Іспанією. Але все ж суперницям вдалося зрівняти рахунок. У серії пенальті фортуна посміхнулася збірній Іспанії - 5:3. Срібло для України здобули: Анастасія Терех, Вікторія Кислова, Марія Тихонова, Юлія Дехтяр, Юлія Костюк, Мирослава Випасняк, Альона Кирильчук, Анастасія Кліпаченко, Ірина Дубицька, Анна Шульга, Ірина Василюк, Таїсія Бабенко.

Нагадаємо, що позавчора українки з рахунком 2:1 перемогли збірну Італії. У першому турі збірна України поступилася Іспанії - 4:6. У підсумку у групі В Україна посіла друге місце та вийшла до півфіналу. 

У півфіналі збірна України перемогла Португалію (3:1). У матчі за третє місце Польща поступилася Португалії.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Пляжний футбол. Жінки
Фінал, 1 липня

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