Жіноча збірна України з пляжного футболу стала срібним призером Європейських ігор

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Жіноча збірна України з пляжного футболу завоювала срібні медалі Європейських ігор в Кракові.
Європейські ігри-2023: медальний залік
Збірна України з рахунком 2:1 в овертаймі вела у фінальному протистоянні з Іспанією. Але все ж суперницям вдалося зрівняти рахунок. У серії пенальті фортуна посміхнулася збірній Іспанії - 5:3. Срібло для України здобули: Анастасія Терех, Вікторія Кислова, Марія Тихонова, Юлія Дехтяр, Юлія Костюк, Мирослава Випасняк, Альона Кирильчук, Анастасія Кліпаченко, Ірина Дубицька, Анна Шульга, Ірина Василюк, Таїсія Бабенко.
Нагадаємо, що позавчора українки з рахунком 2:1 перемогли збірну Італії. У першому турі збірна України поступилася Іспанії - 4:6. У підсумку у групі В Україна посіла друге місце та вийшла до півфіналу.
У півфіналі збірна України перемогла Португалію (3:1). У матчі за третє місце Польща поступилася Португалії.