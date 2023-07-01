Жіноча збірна України з пляжного футболу стала срібним призером Європейських ігор

У фіналі українки поступилися іспанкам у серії пенальті

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з пляжного футболу завоювала срібні медалі Європейських ігор в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Збірна України з рахунком 2:1 в овертаймі вела у фінальному протистоянні з Іспанією. Але все ж суперницям вдалося зрівняти рахунок. У серії пенальті фортуна посміхнулася збірній Іспанії - 5:3. Срібло для України здобули: Анастасія Терех, Вікторія Кислова, Марія Тихонова, Юлія Дехтяр, Юлія Костюк, Мирослава Випасняк, Альона Кирильчук, Анастасія Кліпаченко, Ірина Дубицька, Анна Шульга, Ірина Василюк, Таїсія Бабенко.

Нагадаємо, що позавчора українки з рахунком 2:1 перемогли збірну Італії. У першому турі збірна України поступилася Іспанії - 4:6. У підсумку у групі В Україна посіла друге місце та вийшла до півфіналу.

У півфіналі збірна України перемогла Португалію (3:1). У матчі за третє місце Польща поступилася Португалії.

Європейські ігри-2023

Пляжний футбол. Жінки

Фінал, 1 липня