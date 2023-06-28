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Жіноча збірна України вирвала перемогу в Італії на Європейських іграх

Дубль Дехтяр приніс перемогу українкам
Сьогодні 16:38 469 0
Жіноча збірна України вирвала перемогу в Італії на Європейських іграх

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з пляжного футболу перемогла у другому турі групи В Європейських ігор в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Українки з рахунком 2:1 перемогла збірну Італії. У третьому таймі італійки вийшли вперед. Через кілька хвилин Дехтяр неймовірним ударом зі своєї половини поля зрівняв рахунок. Через хвилину Дехтяр вивела українок вперед - 2:1. Нагадаємо, що у першому турі збірна України поступилася Іспанії - 4:6.

Завтра, 29 червня, збірна Іспанії зіграє з командою Італії. Після третього туру визначиться, які команди вийдуть до півфіналу турніру.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Пляжний футбол. Група В. Жінки
2 тур, 28 червня

Італія - Україна 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

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