Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з пляжного футболу вийшла до фіналу Європейських ігор в Кракові.
Європейські ігри-2023: медальний залік
Збірна України з рахунком 3:1 перемогла Португалію. У фіналі Україна зіграє з переможцем іншому півфіналу Польща - Іспанія.
Фінал відбудеться завтра, 1 липня. Початок о 19:30.
Нагадаємо, що позавчора українки з рахунком 2:1 перемогли збірну Італії. У першому турі збірна України поступилася Іспанії - 4:6. У підсумку у групі В Україна посіла друге місце та вийшла до півфіналу.
Європейські ігри-2023
Пляжний футбол. Жінки
Півфінал, 30 червня