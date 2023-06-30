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Жіноча збірна України з пляжного футболу вийшла до фіналу Європейських ігор

Історичний вихід українок до фіналу
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Жіноча збірна України з пляжного футболу вийшла до фіналу Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з пляжного футболу вийшла до фіналу Європейських ігор в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Збірна України з рахунком 3:1 перемогла Португалію. У фіналі Україна зіграє з переможцем іншому півфіналу Польща - Іспанія.

Фінал відбудеться завтра, 1 липня. Початок о 19:30.

Нагадаємо, що позавчора українки з рахунком 2:1 перемогли збірну Італії. У першому турі збірна України поступилася Іспанії - 4:6. У підсумку у групі В Україна посіла друге місце та вийшла до півфіналу.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Пляжний футбол. Жінки
Півфінал, 30 червня

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