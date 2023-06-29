Жіноча збірна України з пляжного футболу вийшла до півфіналу Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з пляжного футболу вийшла до 1/2 фіналу Європейських ігор в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Це стало відомо після завершення матчу третього туру групи В між Іспанією та Італією. Основний та додатковий час завершився без забитих голів. У серії пенальті Іспанія перемогла з рахунком 4:2 і здобула одне очко. Українки посіли друге місце у групі і вийшли до півфіналу, в якому зіграють з переможцем групи А. Пізніше у групі А збірні Польщі та Португалії визначать сильнішого.

Нагадаємо, що вчора українки з рахунком 2:1 перемогли збірну Італії. У першому турі збірна України поступилася Іспанії - 4:6.

Європейські ігри-2023

Пляжний футбол. Група В. Жінки

3 тур, 29 червня

Італія - Іспанія 0:0 (пен. 2:4)

Турнірні таблиці: