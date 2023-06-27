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Жіноча збірна України програла на старті Європейських ігор з пляжного футболу

Сьогодні 16:55 369 0
Жіноча збірна України програла на старті Європейських ігор з пляжного футболу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з пляжного футболу програла у першому турі групи В Європейських ігор в Кракові.

Європейські ігри-2023: медальний залік

Українки з рахунком 4:6 поступилися збірній Іспанії. В українок дубль оформила Кліпаченко.

Завтра збірна України зіграє з командою Італії (початок зустрічі - о 15.30 за київським часом).

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Пляжний футбол. Група В. Жінки
1 тур, 27 червня

Іспанія - Україна 6:4

Голи: Алькаїде (3, 20), Мірон (10, 30), Кр. Гонсалес (11, 17) - Василюк (13), Кліпаченко (15, 20), Шульга (35). 

Іспанія: Гальєго, Педро, Мірон, Манау, С. Гонсалес, Кр. Гонсалес, Алькаїде, Корбачо, Асенсіо, Кар. Гонсалес, Ігуерас.

Україна: Терех, Кислова, Тихонова, Дехтяр, Костюк, Випасняк, Кирильчук, Кліпаченко, Дубицька, Шульга, Василюк, Бабенко.

Попередження: Ігуерас (14) — Шульга (22).

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