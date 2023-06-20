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Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

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Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Джерело - Чемпіон.

У польському місті Краків з 20 червня по 2 липня відбудуться III Європейські ігри. На всіх змаганнях з олімпійських видів спорту, які відбудуться у рамках Європейських ігор, проходитиме кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Україну на змаганнях представлять 263 спортсмени в різних видах.

Розклад змагань на Європейських іграх 2023

20 червня (вівторок)

  • 11:00-21:00. Пляжний гандбол. Групові етапи. Жінки. Чоловіки
  • 11:00. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Жінки: у цій дисципліні виступить українка Ларіна Марія
  • 11:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Жінки: Карпюк Катерина
  • 11:20. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Жінки: Козачок Дар'я
  • 11:25. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Чоловіки: Шепелев Владислав
  • 11:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Кваліфікація. Чоловіки: Погорілко Олександр
  • 11:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Жінки: Зіненко Валерія
  • 12:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Чоловіки: Миронець Олег
  • 12:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Чоловіки: Ростикус Роман
  • 13:15. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Жінки: Іваненко-Кириліна Валерія
  • 13:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Жінки: Гончаренко Діана
  • 13:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Кваліфікація. Чоловіки: Васильєв Андрій
  • 17:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Півфінал. Жінки
  • 17:20. Легка атлетика. Метання молота. Півфінал. Жінки
  • 18:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Півфінал. Жінки
  • 18:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Півфінал. Чоловіки
  • 18:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Півфінал. Чоловіки
  • 18:53. Легка атлетика. Біг 5000 м. Півфінал. Жінки
  • 19:15. Легка атлетика. Метання диска. Півфінал. Жінки
  • 19:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Чоловіки: Малихін Владислав
  • 19:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Півфінал. Чоловіки
  • 19:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Півфінал. Чоловіки
  • 20:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Півфінал. Жінки
  • 20:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Півфінал. Чоловіки

21 червня (середа)

  • 10:00. Артистичне плавання. Дует довільний. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава, Хованська Марія (резерв)
  • 10:00. Падель. Парний розряд. 1/16 фіналу. Чоловіки
  • 10:00-18:00. Пляжний гандбол. Групові етапи. Чвертьфінали. Жінки. Чоловіки
  • 10:00-18:35. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Групові етапи
  • 10:08. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Жінки: Танько Діана, Докієнко Наталія, Павлова Ганна, Грищун Інна 
  • 10:24. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Четвірка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор, Даниленко Дмитро, Семикін Іван
  • 10:40. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Жінки: Лузан Людмила, Терета Валерія
  • 10:40. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Чоловіки: Никифоров Сергій
  • 10:54. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Рибачок Андрій, Віталій Вергелес
  • 11:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Кукота Олег
  • 11:08. Легка атлетика. Метання диска. Кваліфікація. Чоловіки: Нестеренко Микита
  • 11:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Плотіцина Анна
  • 11:39. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Жінки
  • 11:53. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка 500 м. Чоловіки: Кухарик Олег, Трунов Ігор
  • 12:02. Легка атлетика. Біг 800 м. Кваліфікація. Жінки: Кроль Наталія
  • 12:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Чоловіки: Ніколайчук Дмитро
  • 12:30. Велоспорт. Фрістайл. Кваліфікація. Жінки
  • 12:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Жінки: Ткачук Вікторія
  • 12:45. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина
  • 13:00. Падель. Парний розряд. 1/16 фіналу. Жінки
  • 13:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Кваліфікація. Чоловіки: Голубович Ростислав
  • 13:16. Легка атлетика. Метання молота. Кваліфікація. Чоловіки: Кохан Михайло
  • 13:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Жінки: збірна України - Гончаренко Діана, Тетяна Кайсен, Качур Яна, Хаван Даниїла, Радюк-Кючук Олена, Плотіцина Анна
  • 13:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Кваліфікація. Чоловіки: збірна України - Васильєв Андрій, Коваленко Станіслав, Костриця Ерік, Соколов Олександр, Ємець Владислав, Попов Ілля
  • 14:45. Велоспорт. Фрістайл. Кваліфікація. Чоловіки: Іллющенко Юрій
  • 16:00. Артистичне плавання. Група довільна. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія, Мацієвська Софія (резерв), Дерев`янченко Олеся (резерв)
  • 16:38. Веслування. Байдарка. Спринт.  Півфінали. Четвірка 500 м. Жінки
  • 16:46. Веслування. Байдарка. Спринт.  Півфінали. Четвірка 500 м. Чоловіки
  • 16:53. Веслування. Каное. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Жінки
  • 17:00. Веслування. Каное. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Чоловіки
  • 17:10. Легка атлетика. Метання молота. Півфінал. Чоловіки
  • 17:20. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Півфінал. Чоловіки
  • 17:39. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Жінки
  • 17:46. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінали. Двійка 500 м. Чоловіки
  • 17:55. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Кваліфікація. Жінки: Гладійчук Яна
  • 18:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Півфінал. Чоловіки
  • 18:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Півфінал. Жінки
  • 18:50. Легка атлетика. Біг 800 м. Півфінал. Жінки
  • 19:08. Легка атлетика. Біг 1500 м. Півфінал. Чоловіки
  • 19:15. Легка атлетика. Метання диска. Півфінал. Чоловіки
  • 19:26. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Півфінал. Жінки
  • 19:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Півфінал. Жінки
  • 20:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Півфінал. Чоловіки
  • 20:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Півфінал. Жінки
  • 20:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Півфінал. Чоловіки
  • 22:00. Церемонія відкриття

22 червня (четвер) (розіграють 21 комплект медалей)

  • 09:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Кваліфікація. Мікст: Куліш Сергій, Сухорукова Вікторія; Царьков Олег, Тихова Даря
  • 10:00. Артистичне плавання. Дует довільний. Фінал. Жінки
  • 10:00.  Карате. Ката. Чоловіки
  • 10:00.  Карате. Ката. Жінки
  • 10:00.  Карате. Куміте. До 50 кг. Жінки: Крива Катерина
  • 10:00.  Карате. Куміте. До 55 кг. Жінки: Терлюга Анжеліка
  • 10:00.  Карате. Куміте. До 67 кг. Чоловіки
  • 10:00.  Карате. Куміте. До 60 кг. Чоловіки: Філіпов Нікіта
  • 10:00. Падель. Парний розряд. 1/8 фіналу. Мікст
  • 10:07. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Чоловіки: Міщук Тарас
  • 10:21. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Жінки: Лузан Людмила
  • 10:35. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Чоловіки: Зайцев Олександр
  • 10:49. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 200 м. Жінки: Рибак Діана
  • 10:55. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Жінки: Гацько Ганна
  • 11:00. Артистичне плавання. Дует технічний. Попередні змагання. Мікст
  • 11:00. Пляжний гандбол. Півфінал. Чоловіки
  • 11:00. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Чоловіки: Дорощук Олег
  • 11:05. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Жінки: Кайсен Тетяна
  • 11:25. Легка атлетика. Біг 200 м. Кваліфікація. Чоловіки: Коваленко Станіслав
  • 11:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Кваліфікація. Чоловіки: Кокошко Роман
  • 11:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Кваліфікація. Жінки: Бех-Романчук Марина
  • 12:05. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Кваліфікація. Жінки: Стребкова Наталія
  • 12:15. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Банькін Віктор, Коростильов Павло
  • 12:30. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Фінал. Мікст
  • 12:33. Легка атлетика. Метання спису. Кваліфікація. Чоловіки: Фельфнер Артур
  • 12:40. Легка атлетика. Біг 5000 м. Кваліфікація. Чоловіки: Городиський Богдан-Іван
  • 12:45. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Жінки: Магучіх Ярослава
  • 13:00. Падель. Парний розряд. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 13:00. Падель. Парний розряд. 1/8 фіналу. Жінки
  • 13:00. Пляжний гандбол. Півфінал. Жінки
  • 13:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Кваліфікація. Жінки: Ляхова Ольга
  • 13:42. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Кваліфікація: збірна України - Погорілко Олександр, Барабанов Микита, Даниленко Данила, Рижикова Анна, Мельник Тетяна, Карпюк Катерина, Ткачук Вікторія
  • 14:00-22:35. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Групові етапи
  • 14:15. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Жінки
  • 14:30. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Чоловіки
  • 15:07. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Двійка. 500 м. Чоловіки
  • 15:16. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Двійка. 500 м. Чоловіки
  • 15:25. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Двійка. 500 м. Жінки
  • 15:34. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А. Двійка. 500 м. Чоловіки
  • 15:43. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Четверіка. 500 м. Жінки
  • 16:00. Артистичне плавання. Група довільна. Фінал. Жінки
  • 16:00. Велоспорт. Фрістайл. Фінал. Жінки
  • 16:30. Стрільба. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Жінки
  • 17:07. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки
  • 17:14. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Жінки
  • 17:21. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки
  • 17:28. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 200 м. Жінки
  • 17:30. Легка атлетика. Метання спису. Півфінал. Жінки
  • 17:35. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Півфінал. Чоловіки
  • 17:45. Велоспорт. Фрістайл. Фінал. Чоловіки
  • 18:00. Стрибки у воду. Командні змагання. Вишки 3 м/10 м. Фінал. Мікст: Байло Ксенія, Письменська Анна, Коновалов Данило, Середа Олексій
  • 18:05. Легка атлетика. Біг 200 м. Півфінал. Жінки
  • 18:17. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Двійка. 200 м. Мікст: Вергелес Віталій, Терета Валерія
  • 18:25. Легка атлетика. Біг 200 м. Півфінал. Чоловіки
  • 18:28. Легка атлетика. Штовхання ядра. Півфінал. Чоловіки
  • 18:30.  Карате. Ката. Фінал. Чоловіки
  • 18:31. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Двійка. 200 м. Мікст: Зайцев Олександр, Докієнко Наталія
  • 18:40.  Карате. Ката. Фінал. Жінки
  • 18:55. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Півфінал. Жінки
  • 19:00. Артистичне плавання. Дует технічний. Попередні змагання. Жінки: Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава, Хованська Марія (резерв)
  • 19:05. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Півфінал. Жінки
  • 19:10.  Карате. Куміте. До 50 кг. Фінал. Жінки
  • 19:20.  Карате. Куміте. До 60 кг. Фінал. Чоловіки
  • 19:25. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Півфінал. Жінки
  • 19:30. Скелелазіння. Швидкість. Кваліфікація. Жінки: Бурова Оксана, Щигарєва Аліна
  • 19:30. Баскетбол 3х3. Група С. 1 тур. Жінки. Польща - Україна
  • 19:30. Пляжний гандбол. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 19:33. Легка атлетика. Метання спису. Півфінал. Чоловіки
  • 19:40. Легка атлетика. Біг 5000 м. Півфінал. Чоловіки
  • 19:50.  Карате. Куміте. До 55 кг. Фінал. Жінки
  • 20:00.  Карате. Куміте. До 67 кг. Фінал. Чоловіки
  • 20:20. Легка атлетика. Біг 1500 м. Півфінал. Жінки
  • 20:30. Скелелазіння. Швидкість. Фінал. Жінки
  • 20:30. Пляжний гандбол. Матч за третє місце. Жінки
  • 20:42. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Півфінал
  • 21:20. Баскетбол 3х3. Група С. 2 тур. Жінки. Естонія - Україна
  • 21:30. Пляжний гандбол. Фінал. Чоловіки
  • 22:30. Пляжний гандбол. Фінал. Жінки

23 червня (п'ятниця) (розіграють 36 комплектів медалей)

  • 09:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Мікст
  • 09:45. Стрільба з лука. Класичний лук. Кваліфікація. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем
  • 09:45. Стрільба з лука. Блочний лук. Кваліфікація. Жінки: Хомутовська Ольга
  • 10:00. Тхеквондо. До 46 кг. Жінки: Нагурна Вікторія
  • 10:00. Тхеквондо. До 49 кг. Жінки
  • 10:00. Тхеквондо. До 54 кг. Чоловіки
  • 10:00. Тхеквондо. До 58 кг. Чоловіки
  • 10:00.  Карате. Куміте. До 61 кг. Жінки: Серьогіна Аніта
  • 10:00.  Карате. Куміте. До 68 кг. Жінки: Мельник Галина
  • 10:00.  Карате. Куміте. До 75 кг. Чоловіки: Заплітний Андрій
  • 10:00.  Карате. Куміте. До 84 кг. Чоловіки: Чоботар Валерій
  • 10:00.  Карате. Куміте. 68+ кг. Жінки
  • 10:00.  Карате. Куміте. 84+ кг. Чоловіки
  • 10:00. Падель. Парний розряд. 1/4 фіналу. Мікст
  • 10:00. Падель. Парний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 10:07. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 500 м. Жінки: Повх Марія
  • 10:28. Веслування. Байдарка. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 500 м. Чоловіки
  • 10:30. Настільний теніс. Одиночний розряд. Чоловіки: Жмуденко Ярослав, Прищепа Євген
  • 10:30. Настільний теніс. Одиночний розряд. Жінки: Песоцька Маргарита, Братейко Соломія
  • 10:49. Веслування. Каное. Спринт. Попередні заїзди. Одиночка. 500 м. Чоловіки: Мазовський Тарас
  • 11:00. Артистичне плавання. Командні змагання. Комбінація довільних програм.
  • 11:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Кваліфікація. Жінки
  • 12:30. Стрільба. Пневматична гвинтівка. 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Банькін Віктор, Коростильов Павло
  • 12:30. Скелелазіння. Складність. Півфінал. Чоловіки: Васько Роман
  • 12:30. Скелелазіння. Складність. Півфінал. Жінки: Казбекова Євгенія
  • 12:30. Настільний теніс. Парний розряд. Мікст: Братейко Соломія - Лимонов Антон
  • 13:00. Падель. Парний розряд. 1/4 фіналу. Жінки
  • 13:00. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Мікст
  • 14:00. Стрільба з лука. Блочний лук. Кваліфікація. Чоловіки
  • 14:00. Стрільба з лука. Класичний лук. Кваліфікація. Жінки
  • 14:00. Бокс. 57 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Бондарчук Дмитро
  • 14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Харциз Ярослав
  • 14:00. Бокс. 54 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Ковальчук Анастасія
  • 14:00. Бокс. 60 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Охрей Ганна
  • 14:30-21:45. Баскетбол 3х3. Груповий етап. Жінки
  • 14:30. Стрільба. Пневматична гвинтівка. 10 м. Кваліфікація. Жінки: Костевич Олена, Колеснікова Поліна
  • 15:16. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Двійка. 500 м. Жінки
  • 15:20-22:35. Баскетбол 3х3. Груповий етап. Чоловіки
  • 15:25. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Четвірка. 500 м. Чоловіки
  • 15:45. Стрільба. Пневматична гвинтівка. 10 м. Фінал. Чоловіки
  • 16:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Трамплін 3 м. Фінал. Мікст: Письменська Анна, Азаров Кирило
  • 16:04. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки
  • 16:13. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Одиночка. 200 м. Жінки
  • 16:22. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Одиночка. 200 м. Жінки
  • 16:31. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал. Одиночка. 200 м. Чоловіки
  • 17:15. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Мікст: Гунбін Олексій/Павлова Анастасія
  • 17:15. Легка атлетика. Штовхання ядра. Фінал. Жінки
  • 17:20. Легка атлетика. Метання молота. Фінал. Жінки
  • 17:30. Стрільба. Пневматична гвинтівка. 10 м. Фінал. Жінки
  • 17:37. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Одиночка. 500 м. Чоловіки
  • 17:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Мікст
  • 17:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Мікст
  • 17:44. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 500 м. Жінки
  • 17:58. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Одиночка. 500 м. Чоловіки
  • 18:05. Легка атлетика. Біг 400 м. Фінал. Жінки
  • 18:22. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Фінал. Чоловіки
  • 18:30.  Карате. Куміте. До 61 кг. Фінал. Жінки
  • 18:35. Легка атлетика. Біг 400 м. Фінал. Чоловіки
  • 18:40.  Карате. Куміте. До 75 кг. Фінал. Чоловіки
  • 18:47. Веслування. Каное. Спринт. Півфінал. Двійка. 200 м. Мікст
  • 18:54. Веслування. Байдарка. Спринт. Півфінал. Двійка. 200 м. Мікст
  • 18:55. Легка атлетика. Біг 5000 м. Фінал. Жінки
  • 19:00. Артистичне плавання. Командні змагання. Група технічна: збірна України - Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія, Мацієвська Софія (резерв), Дерев`янченко Олеся (резерв)
  • 19:10.  Карате. Куміте. До 68 кг. Фінал. Жінки
  • 19:15. Легка атлетика. Метання диска. Фінал. Жінки
  • 19:20. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Фінал. Чоловіки
  • 19:20.  Карате. Куміте. До 84 кг. Фінал. Чоловіки
  • 19:28. Легка атлетика. Біг 800 м. Фінал. Чоловіки
  • 19:50.  Карате. Куміте. 68+ кг. Фінал. Жінки
  • 19:55. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Фінал. Чоловіки
  • 19:55. Баскетбол 3х3. Група С. 3 тур. Жінки. Україна - Литва
  • 20:00. Тхеквондо. До 46 кг. Фінал. Жінки
  • 20:00. Тхеквондо. До 54 кг. Фінал. Чоловіки
  • 20:00. Тхеквондо. До 49 кг. Фінал. Жінки
  • 20:00. Тхеквондо. До 58 кг. Фінал. Чоловіки
  • 20:00.  Карате. Куміте. 84+ кг. Фінал. Чоловіки
  • 20:15. Скелелазіння. Швидкість. Кваліфікація. Чоловіки: Болдирев Даниїл
  • 20:30. Легка атлетика. Біг 100 м. Фінал. Жінки
  • 20:50. Легка атлетика. Біг 100 м. Фінал. Чоловіки
  • 21:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Фінал. Жінки
  • 21:20. Скелелазіння. Швидкість. Фінал. Чоловіки

24 червня (субота) (розіграють 37 комплектів нагород)

  • 10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Жінки
  • 10:00. Падель. Парний розряд. 1/2 фіналу. Мікст
  • 10:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Чоловіки
  • 10:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Жінки
  • 10:00. Тхеквондо. До 53 кг. Жінки
  • 10:00. Тхеквондо. До 57 кг. Жінки
  • 10:00. Тхеквондо. До 63 кг. Чоловіки: Бистров Володимир
  • 10:00. Тхеквондо. До 68 кг. Чоловіки: Чумаченко Андрій
  • 10:15. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Коростильов Павло, Банькін Віктор, Омельчук Олег
  • 11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Чоловіки
  • 11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Жінки
  • 11:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Кваліфікація. Чоловіки: Колодій Олег, Коновалов Данило
  • 11:00. Артистичне плавання. Командні змагання. Акробатична група. Фінал: збірна України - Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія (резерв), Мацієвська Софія, Дерев`янченко Олеся (резерв)
  • 11:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Жінки
  • 12:00. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Кваліфікація. Жінки
  • 12:00. Скелелазіння. Болдеринг. Півфінал. Чоловіки: Васько Роман
  • 12:30. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем
  • 12:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Чоловіки
  • 13:00. Падель. Парний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 13:00. Падель. Парний розряд. 1/2 фіналу. Жінки
  • 13:07. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Одиночка. 500 м. Жінки
  • 13:14. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Одиночка. 500 м. Чоловіки
  • 13:30. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А. Одиночка. 500 м. Жінки
  • 13:39. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А. Одиночка. 500 м. Чоловіки
  • 13:45. Скелелазіння. Болдеринг. Півфінал. Жінки: Казбекова Євгенія
  • 13:48. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Одиночка. 500 м. Жінки
  • 13:57. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Одиночка. 500 м. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 92 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Карцан Аркадій
  • 14:00. Бокс. 57 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Басанець Маріанна
  • 14:00. Бокс. 66 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Бова Марія
  • 14:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 14:15. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Куліш Сергій, Царьков Олег, Гудзий Святослав
  • 14:30. Баскетбол 3х3. 1/4 фіналу. Жінки
  • 14:30. Настільний теніс. Парний розряд. Мікст
  • 14:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматичний пістолет. 10 м. Фінал. Жінки
  • 15:00. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Жінки
  • 15:20. Баскетбол 3х3. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 15:25. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 15:35. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал В. Двійка. 200 м. Мікст
  • 15:44. Веслування. Байдарка. Спринт. Фінал А. Двійка. 200 м. Мікст
  • 15:50. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки
  • 15:53. Веслування. Каное. Спринт. Фінал. Двійка. 200 м. Мікст
  • 16:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Вишка 10 м. Фінал. Мікст: Байло Ксенія, Болюх Кірілл
  • 16:00. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Кваліфікація. Жінки: Сухорукова Вікторія, Тихова Даря, Кальниш Наталія
  • 16:10. Легка атлетика. Метання молота. Фінал. Чоловіки
  • 16:15. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки
  • 16:20. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Фінал. Чоловіки
  • 16:55. Легка атлетика. Стрибки з жердиною. Фінал. Жінки
  • 17:05. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Фінал. Чоловіки
  • 17:15. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Фінал. Чоловіки
  • 17:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Жінки: Хомутовська Ольга
  • 17:25. Легка атлетика. Біг 110 м з бар'єрами. Фінал. Жінки
  • 17:50. Легка атлетика. Біг 800 м. Фінал. Жінки
  • 18:00. Артистичне плавання. Дует. Довільна програма. Фінал. Жінки
  • 18:10. Легка атлетика. Біг 1500 м. Фінал. Чоловіки
  • 18:15. Легка атлетика. Метання диска. Фінал. Чоловіки
  • 18:26. Легка атлетика. Потрійний стрибок. Фінал. Жінки
  • 18:40. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Фінал. Жінки
  • 18:45. Стрільба. Командні змагання. Пневматична гвинтівка. 10 м. Фінал. Жінки
  • 19:00. Бокс. 51 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Замотаєв Дмитро
  • 19:00. Бокс. 80 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Хижняк Олександр
  • 19:05. Легка атлетика. 400 м з бар'єрами. Фінал. Чоловіки
  • 19:30. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Фінал. Жінки
  • 19:50. Легка атлетика. Естафета 4х100 м. Фінал. Чоловіки
  • 20:00. Тхеквондо. До 53 кг. Фінал. Жінки
  • 20:00. Тхеквондо. До 63 кг. Фінал. Чоловіки
  • 20:00. Тхеквондо. До 57 кг. Фінал. Жінки
  • 20:00. Тхеквондо. До 68 кг. Фінал. Чоловіки
  • 20:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Фінал. Чоловіки
  • 20:20. Баскетбол 3х3. 1/2 фіналу. Жінки
  • 20:45. Баскетбол 3х3. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 21:00. Скелелазіння. Складність. Фінал. Чоловіки
  • 21:20. Баскетбол 3х3. Матч за третє місце. Жінки
  • 21:45. Баскетбол 3х3. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 22:00. Скелелазіння. Складність. Фінал. Жінки
  • 22:10. Баскетбол 3х3. Фінал. Жінки
  • 22:35. Баскетбол 3х3. Фінал. Чоловіки

25 червня (неділя) (розіграють 34 комплекти нагород)

  • 10:00. Тхеквондо. До 62 кг. Жінки
  • 10:00. Тхеквондо. До 67 кг. Жінки
  • 10:00. Тхеквондо. До 74 кг. Чоловіки
  • 10:00. Тхеквондо. До 80 кг. Чоловіки: Костеневич Костянтин
  • 10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Мікст: Гунбін Олексій/Павлова Анастасія
  • 10:00. Падель. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст
  • 10:00. Падель. Парний розряд. Фінал. Мікст
  • 10:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Чоловіки: Мільчев Микола
  • 10:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Жінки: Маловічко Ірина, Науменко Вікторія
  • 10:15. Стрільба. Пістолет. 25 м. Точність. Кваліфікація. Жінки: Костевич Олена, Німець Анастасія
  • 10:15. Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Кваліфікація. Чоловіки: Куліш Сергій, Царьков Олег
  • 11:00. Артистичне плавання. Командні змагання. Комбінація довільних програм. Фінал: збірна України - Алексіїва Владислава, Алексіїва Марина, Гришко Вероніка, Фєдіна Марта, Овчиннікова Ангеліна, Тищенко Валерія, Мошинська Дар'я, Шмоніна Анастасія, Мацієвська Софія (резерв), Дерев`янченко Олеся (резерв)
  • 11:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Кваліфікація. Жінки: Письменська Анна
  • 11:00.  Сучасне п'ятиборство. Кваліфікація. Чоловіки: Тимощенко Павло, Ковальчук Юрій, Товкай Олександр, Агарушев Максим
  • 11:00. Регбі-7. Командні змагання. Груповий етап. Жінки
  • 11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Чоловіки
  • 11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Жінки
  • 11:40. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Мікст
  • 12:20.  Фехтування. Рапіра. Жінки: Полозюк Аліна, Сопіт Ольга, Петрова Крістіна, Миронюк Дарія
  • 12:30.  Велоспорт. Маунтенбайк. Крос-кантрі. Фінал. Жінки: Беломоіна Яна, Попова Ірина, Слободян Ірина
  • 12:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Мікст
  • 13:00. Падель. Парний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 13:00. Падель. Парний розряд. Фінал. Чоловіки
  • 13:00. Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Фінал. Чоловіки
  • 13:30. Регбі-7. Командні змагання. Груповий етап. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 71 кг. 1/16 фіналу. Чоловіки: Захарєєв Юрій
  • 14:00. Бокс. 75 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Черноколенко Анастасія
  • 14:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Мікст
  • 15:00.  Муай тай. До 60 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Микитась Владислав
  • 15:00.  Муай тай. До 67 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Любченко Ігор
  • 15:00.  Муай тай. До 71 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Єфіменко Олександр
  • 15:00.  Муай тай. До 81 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Скуріхін Єгор
  • 15:00.  Муай тай. До 91 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Приймачов Олег
  • 15:00.  Муай тай. До 51 кг. 1/4 фіналу. Жінки: Михайленко Анастасія
  • 15:00.  Муай тай. До 54 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 15:00.  Муай тай. До 57 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 15:00.  Муай тай. До 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 15:10. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Мікст
  • 15:15.  Велоспорт. Маунтенбайк. Крос-кантрі. Фінал. Чоловіки: Тітаренко Дмитро, Коняєв Олександр, Рисенко Сергій
  • 15:20.  Фехтування. Шабля. Чоловіки: Ягодка Андрій, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Боговін Богдан
  • 15:30. Настільний теніс. Парний розряд. Мікст
  • 15:35. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Мікст
  • 16:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Вишка 10 м. Фінал. Чоловіки: Болюх Кірілл, Середа Олексій
  • 16:10. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Мікст
  • 16:25. Легка атлетика. Метання спису. Фінал. Жінки
  • 16:30. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Фінал. Чоловіки
  • 16:35. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Мікст
  • 16:45. Стрільба. Стендова. Скіт. Фінал. Жінки
  • 17:00. Легка атлетика. Біг 200 м. Фінал. Жінки
  • 17:20. Легка атлетика. Біг 200 м. Фінал. Чоловіки
  • 17:23. Легка атлетика. Штовхання ядра. Фінал. Чоловіки
  • 17:30. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 17:50. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Фінал. Жінки
  • 18:00. Скелелазіння. Болдеринг. Фінал. Чоловіки
  • 18:00. Легка атлетика. Біг 3000 м з перешкодами. Фінал. Жінки
  • 18:00. Падель. Парний розряд. Матч за третє місце. Жінки
  • 18:00. Падель. Парний розряд. Фінал. Жінки
  • 18:20. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Фінал. Жінки
  • 18:28. Легка атлетика. Метання спису. Фінал. Чоловіки
  • 18:35. Легка атлетика. Біг 5000 м. Фінал. Чоловіки
  • 18:45. Стрільба. Стендова. Скіт. Фінал. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 50 кг. 1/16 фіналу. Жінки: Коб Тетяна
  • 19:15. Легка атлетика. Біг 1500 м. Фінал. Жінки
  • 19:37. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Фінал
  • 20:00. Тхеквондо. До 62 кг. Фінал. Жінки
  • 20:00. Тхеквондо. До 74 кг. Фінал. Чоловіки
  • 20:00. Тхеквондо. До 67 кг. Фінал. Жінки
  • 20:00. Тхеквондо. До 80 кг. Фінал. Чоловіки
  • 20:00. Стрибки у воду. Трамплін 3 м. Фінал. Жінки
  • 20:10.  Фехтування. Рапіра. Фінал Жінки
  • 20:50.  Фехтування. Шабля. Фінал. Чоловіки
  • 21:00. Скелелазіння. Болдеринг. Фінал. Жінки

26 червня (понеділок) (розіграють 12 комплектів нагород)

  • 10:00. Тхеквондо. До 73 кг. Жінки: Пипоть Ірина
  • 10:00. Тхеквондо. 73+ кг. Жінки: Подолян Рената
  • 10:00. Тхеквондо. До 87 кг. Чоловіки: Бондар Владислав
  • 10:00. Тхеквондо. 87+ кг. Чоловіки: Гарбар Андрій
  • 10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/32 фіналу. Чоловіки: Гунбін Олексій, Кожокарь Іван, Овчинніков Артем
  • 10:00. Стрільба. Пістолет. 25 м. Рапід. Кваліфікація. Жінки: Костевич Олена, Німець Анастасія
  • 10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Махновський Михайло-Бекетов Гліб
  • 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Боснюк Данило
  • 10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Жінки: Столяренко Марія-Жарка Єлизавета
  • 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Бугрова Поліна
  • 10:30. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст
  • 11:00. Стрільба. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Мікст: Мільчев Микола, Маловічко Ірина
  • 11:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Кваліфікація. Чоловіки: Науменко Євген, Середа Олексій
  • 11:00.  Сучасне п'ятиборство. Кваліфікація. Жінки: Хохлова Ірина, Клуннікова Ольга, Пермикіна Валерія, Чижова Анастасія
  • 11:00. Регбі-7. Командні змагання. Груповий етап. Жінки
  • 11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Чоловіки
  • 11:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. Жінки
  • 11:45. Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Кваліфікація. Жінки: Тихова Даря, Кальниш Наталія
  • 12:10.  Фехтування. Шпага. Жінки: Харькова Влада, Бежура Джоан-Фейбі, Бровко Інна, Варфоломеєва Дарія
  • 13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Чоловіки
  • 13:00. Стрільба. Пістолет. 25 м. Фінал. Жінки
  • 13:30.  Фехтування. Рапіра. Чоловіки: Ягодка Андрій, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Гумен Василь
  • 13:30. Регбі-7. Командні змагання. Груповий етап. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 51 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 80 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 92 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 54 кг. 1/8 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 60 кг. 1/8 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 66 кг. 1/8 фіналу. Жінки
  • 15:00.  Муай тай. До 60 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 15:00.  Муай тай. До 67 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 15:00.  Муай тай. До 71 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 15:00.  Муай тай. До 81 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 15:00.  Муай тай. До 91 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 15:00.  Муай тай. До 51 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 15:00.  Муай тай. До 54 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 15:00.  Муай тай. До 57 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 15:00.  Муай тай. До 60 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 15:30. Стрільба. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Фінал. Жінки
  • 17:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Трамплін 3 м. Фінал. Жінки
  • 17:44. Регбі-7. Командні змагання. 1/4 фіналу. Жінки
  • 17:50. Стрільба. Стендова. Скіт. Фінал. Мікст
  • 18:20. Брейкданс. Груповий етап. Жінки: Пономаренко Анна
  • 19:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Фінал. Чоловіки
  • 20:00. Тхеквондо. До 73 кг. Фінал. Жінки
  • 20:00. Тхеквондо. До 87 кг. Фінал. Чоловіки
  • 20:00. Тхеквондо. 73+ кг. Фінал. Жінки
  • 20:00. Тхеквондо. 87+ кг. Фінал. Чоловіки
  • 20:00. Настільний теніс. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст
  • 20:10. Брейкданс. Груповий етап. Чоловіки: Гатин-Лозинський Олександр, Кузнєцов Олег
  • 20:14. Регбі-7. Командні змагання. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 20:20.  Фехтування. Шпага. Фінал. Жінки
  • 20:50.  Фехтування. Рапіра. Фінал. Чоловіки
  • 20:50. Настільний теніс. Парний розряд. Фінал. Мікст

27 червня (вівторок) (розіграють 25 комплектів нагород)

  • 10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/32 фіналу. Жінки
  • 10:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Чоловіки
  • 10:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Кваліфікація. Жінки: Маловічко Ірина, Науменко Вікторія 
  • 10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Махновський Михайло-Бекетов Гліб
  • 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Боснюк Данило
  • 10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Жінки: Столяренко Марія-Жарка Єлизавета
  • 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Бугрова Поліна
  • 10:30. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст
  • 11:00. Тріатлон. Фінал. Жінки: Левковська Ксенія, Прийма Софія, Кирик Марина
  • 11:00.  Сучасне п'ятиборство. Півфінал. Жінки
  • 11:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Кваліфікація. Чоловіки: Коновалов Данило, Оліферчик Станіслав
  • 11:00. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Швидкострільність. Кваліфікація. Мікст
  • 12:00. Настільний теніс. Одиночний розряд. 1/2 фіналу. Жінки
  • 12:20.  Фехтування. Шпага. Чоловіки: Рейзлін Ігор, Станкевич Володимир, Сич Ян, Макієнко Євген
  • 12:28. Регбі-7. Командні змагання. 1/2 фіналу. Жінки
  • 13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/16 фіналу. Жінки
  • 13:40. Настільний теніс. Одиночний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 57 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 71 кг. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 57 кг. 1/8 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 50 кг. 1/8 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 92+ кг. 1/8 фіналу. Чоловіки: Ловчинський Дмитро
  • 14:00-21:30. Пляжний футбол. Груповий етап. Чоловіки: збірна України
  • 14:15. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Швидкострільність. Фінал. Мікст
  • 14:58. Регбі-7. Командні змагання. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 15:00.  Муай тай. До 60 кг. Фінал. Чоловіки
  • 15:20.  Фехтування. Шабля. Жінки: Харлан Ольга, Комащук Аліна, Бакастова Юлія, Кравацька Олена
  • 15:30-18:30. Пляжний футбол. Груповий етап. Жінки: збірна України
  • 16:25.  Муай тай. До 67 кг. Фінал. Чоловіки
  • 16:45. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Фінал. Жінки
  • 16:55.  Муай тай. До 51 кг. Фінал. Жінки
  • 17:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Вишка 10 м. Фінал. Жінки: Байло Ксенія, Есман Софія
  • 17:25.  Муай тай. До 54 кг. Фінал. Жінки
  • 17:30.  Сучасне п'ятиборство. Фехтування. Чоловіки
  • 17:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Кваліфікація. Жінки: Пилипчук Тетяна, Глухова Жанна
  • 17:30. Настільний теніс. Одиночний розряд. Матч за третє місце. Жінки
  • 17:40.  Муай тай. До 71 кг. Фінал. Чоловіки
  • 18:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Скіт. Фінал. Чоловіки
  • 18:10.  Муай тай. До 81 кг. Фінал. Чоловіки
  • 18:20. Настільний теніс. Одиночний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 18:25.  Муай тай. До 57 кг. Фінал. Жінки
  • 18:25. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Фінал. Жінки
  • 18:55.  Муай тай. До 60 кг. Фінал. Жінки
  • 19:00. Стрибки у воду. Вишка 10 м. Фінал. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 75 кг. 1/8 фіналу. Жінки
  • 19:10.  Муай тай. До 91 кг. Фінал. Чоловіки
  • 19:30. Настільний теніс. Одиночний розряд. Фінал. Жінки
  • 19:45. Брейкданс. 1/4 фіналу. Жінки
  • 20:05. Брейкданс. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 20:10.  Фехтування. Шпага. Фінал. Чоловіки
  • 20:20. Настільний теніс. Одиночний розряд. Фінал. Чоловіки
  • 20:25. Брейкданс. 1/2 фіналу. Жінки
  • 20:40. Брейкданс. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 20:40. Фехтування. Шабля. Фінал. Жінки
  • 21:00. Брейкданс. Матч за третє місце. Жінки
  • 21:10. Брейкданс. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 21:13. Регбі-7. Командні змагання. Матч за третє місце. Жінки
  • 21:20. Брейкданс. Фінал. Жінки
  • 21:30. Брейкданс. Фінал. Чоловіки
  • 21:35. Регбі-7. Командні змагання. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 22:05. Регбі-7. Командні змагання. Фінал. Жінки
  • 22:35. Регбі-7. Командні змагання. Фінал Чоловіки

28 червня (середа) (розіграють 11 комплектів нагород)

  • 10:00. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Кваліфікація. Жінки: Костевич Олена, Німець Анастасія, Коротильова Юлія
  • 10:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Жінки: Павлова Анастасія
  • 10:00.  Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Жінки: збірна України - Полозюк Аліна, Сопіт Ольга, Петрова Крістіна, Миронюк Дарія
  • 10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки
  • 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки
  • 10:30. Бадмінтон. Парний розряд. Груповий етап. Жінки
  • 10:30. Бадмінтон. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки
  • 10:30. Бадмінтон. Груповий етап. Мікст
  • 11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/8 фіналу. Жінки: Песоцька Маргарита, Гапонова Ганна, Братейко Соломія, Димитренко Анастасія
  • 11:00. Тріатлон. Фінал. Чоловіки: Воронцов Віталій
  • 11:00. Текбол. Одиничний розряд. Груповий етап. Жінки: Зеленська Дар'я
  • 11:00.  Фехтування. Шабля. Командні змагання. Чоловіки: збірна України - Ягодка Андрій, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Боговін Богдан
  • 11:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Кваліфікація. Жінки: Письменська Анна
  • 11:00.  Сучасне п'ятиборство. Півфінал. Чоловіки
  • 11:30. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Кваліфікація. Мікст: Куліш Сергій, Тихова Даря; Царьков Олег, Кальниш Наталія
  • 12:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Жінки
  • 13:00. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Жінки
  • 13:40. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 51 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 80 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 92 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 54 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 66 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 14:00-21:30. Пляжний футбол. Груповий етап. Чоловіки: збірна України
  • 14:15. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Фінал. Жінки
  • 15:30-18:30. Пляжний футбол. Груповий етап. Жінки: збірна України
  • 15:00. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Жінки
  • 15:00. Текбол. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Жінки
  • 15:40. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Жінки
  • 16:00. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Жінки
  • 16:20. Текбол. Одиничний розряд. 1/2 фіналу. Жінки
  • 16:30. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Жінки
  • 16:45. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Жінки
  • 16:45. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Фінал. Мікст
  • 17:00. Стрибки у воду. Трамплін 1 м. Фінал. Жінки
  • 17:00.  Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Матч за треє місце. Жінки
  • 17:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Кваліфікація. Чоловіки: Марусяк Євген, Калініченко Віталій
  • 17:40. Текбол. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Жінки
  • 18:00.  Фехтування. Шабля. Командні змагання. Матч за треє місце. Чоловіки
  • 18:20. Текбол. Одиничний розряд. Фінал. Жінки
  • 18:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Фінал. Чоловіки
  • 18:40.  Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Фінал. Жінки
  • 19:00. Стрибки у воду. Синхронний стрибок. Трамплін 3 м. Фінал. Чоловіки: Колодій Олег, Коновалов Данило
  • 19:00. Бокс. 75 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 19:00. Бокс. 57 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 19:00. Бокс. 92+ кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 50 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 19:00. Бокс. 71 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 57 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 19:45.  Фехтування. Шабля. Командні змагання. Фінал. Чоловіки

29 червня (четвер) (розіграють 11 комплектів нагород)

  • 10:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 10:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/8 фіналу. Жінки
  • 10:00. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 10:00.  Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Чоловіки: збірна України - Ягодка Андрій, Стаценко Олексій, Цап Юрій, Гумен Василь
  • 10:00.  Фехтування. Шпага. Командні змагання. Жінки: збірна України - Харькова Влада, Бежура Джоан-Фейбі, Бровко Інна, Варфоломеєва Дарія
  • 10:00. Стрільба. Пістолет. 25 м. Швидкострільність. Кваліфікація. Чоловіки
  • 10:00. Стрільба. Стендова. Трап. Кваліфікація. Чоловіки
  • 10:00. Стрільба. Стендова. Трап. Кваліфікація. Жінки: Охотська Олена
  • 10:15. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Кваліфікація. Жінки: Сухорукова Вікторія, Тихова Даря, Кальниш Наталія
  • 10:35. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Чоловіки: Федоренко Олександр, Совко Сергій, Івченко Артем
  • 11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/4 фіналу. Жінки
  • 11:00. Текбол. Одиничний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Усиченко Олег
  • 11:00.  Сучасне п'ятиборство. Фінал. Мікст
  • 11:20. Стрільба з лука. Блочний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 11:50. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Жінки: Ус Вікторія, Добротворська Вікторія, Личко Анна
  • 12:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/8 фіналу. Чоловіки
  • 12:45. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Кваліфікація. Чоловіки: Куліш Сергій, Царьков Олег, Гудзий Святослав
  • 13:15. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Фінал. Жінки
  • 14:00-21:30. Пляжний футбол. Груповий етап. Чоловіки: збірна України
  • 15:30-18:30. Пляжний футбол. Груповий етап. Жінки: збірна України
  • 14:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 15:00. Текбол. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 15:10. Стрільба з лука. Класичний лук. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 15:35. Веслування. Байдарка. Командні перегони. Слалом. Фінал. Чоловіки: збірна України - Федоренко Олександр, Совко Сергій, Івченко Артем
  • 15:40. Стрільба з лука. Класичний лук. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 15:45. Стрільба. Командні змагання. Гвинтівка. 50 м. 3 позиції. Фінал. Чоловіки
  • 15:55. Стрільба з лука. Класичний лук. Фінал. Чоловіки
  • 16:20. Текбол. Одиничний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 16:20. Стрільба з лука. Блочний лук. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 16:33. Веслування. Байдарка. Командні перегони. Слалом. Фінал. Жінки: збірна України - Ус Вікторія, Добротворська Вікторія, Личко Анна
  • 16:40. Стрільба з лука. Блочний лук. Фінал. Чоловіки
  • 17:00.  Фехтування. Шпага. Командні змагання. Матч за треє місце. Жінки: 
  • 17:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Кваліфікація. Мікст: Марусяк Євген, Калініченко Віталій, Пилипчук Тетяна, Глухова Жанна
  • 17:40. Текбол. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 17:55.  Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Матч за треє місце. Чоловіки
  • 18:20. Текбол. Одиничний розряд. Фінал. Чоловіки
  • 18:30. Стрибки з трампліна. На нормальному трампліні HS105. Фінал. Мікст
  • 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Жінки
  • 19:10.  Фехтування. Шпага. Командні змагання. Фінал. Жінки
  • 20:10.  Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Фінал. Чоловіки

30 червня (п'ятниця) (розіграють 9 комплектів нагород)

  • 10:00. Стрільба. Пістолет. 25 м. Точність. Кваліфікація. Чоловіки: Коротильов Павло, Городинець Максим, Кушніров Денис
  • 10:00. Стрільба. Стендова. Трап. Кваліфікація. Чоловіки
  • 10:00. Стрільба. Стендова. Трап. Кваліфікація. Жінки: Охотська Олена
  • 10:00.  Фехтування. Шпага. Командні змагання. Чоловіки: збірна України - Рейзлін Ігор, Станкевич Володимир, Сич Ян, Макієнко Євген
  • 10:30.  Фехтування. Шабля. Командні змагання. Жінки: збірна України - Харлан Ольга, Комащук Аліна, Бакастова Юлія, Кравацька Олена
  • 10:35. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Чоловіки: Федоренко Олександр, Совко Сергій, Корнійчук Максим
  • 11:00. Текбол. Парний розряд. Груповий етап. Мікст: Фесенко Катерина, Шевчук Дмитро
  • 11:00.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 63,5 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 11:00.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 63 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 11:00.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 52 кг. 1/4 фіналу. Жінки: Бєлкіна Марія
  • 11:00.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 50 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 11:00.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 75 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Бриков Тимур
  • 11:00.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 74 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 11:00.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 11:00.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 11:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/2 фіналу. Жінки
  • 11:20. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Жінки: Ус Вікторія, Добротворська Вікторія
  • 12:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 12:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/4 фіналу. Жінки
  • 12:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/4 фіналу. Мікст
  • 14:00. Бокс. 51 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 63,5 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 80 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 92 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 54 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 60 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 14:00. Бокс. 66 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 14:15. Стрільба. Пістолет. 25 м. Точність. Фінал. Чоловіки
  • 14:30. Веслування. Каное. Командні перегони. Слалом. Фінал. Чоловіки: збірна України - Федоренко Олександр, Совко Сергій, Корнійчук Максим
  • 15:00. Текбол. Парний розряд. 1/4 фіналу. Мікст
  • 15:10. Веслування. Каное. Командні перегони. Слалом. Фінал. Жінки
  • 15:30. Пляжний футбол. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 16:00.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 86 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Мельник Артем
  • 16:00.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 84 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки 
  • 16:00.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 70 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 16:00.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 70 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 16:00.  Кікбоксинг. Легкий контакт. До 79 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки: Замятін Павло
  • 16:00.  Кікбоксинг. Легкий контакт. До 60 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 16:00.  Кікбоксинг. Легкий контакт. До 63 кг. 1/4 фіналу. Чоловіки 
  • 16:00.  Кікбоксинг. Легкий контакт. До 50 кг. 1/4 фіналу. Жінки
  • 16:00. Стрільба. Стендова. Трап. Фінал. Жінки
  • 16:20. Текбол. Парний розряд. 1/2 фіналу. Мікст
  • 17:00. Настільний теніс. Командні змагання. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 17:00.  Фехтування. Шпага. Командні змагання. Матч за треє місце. Чоловіки
  • 17:30. Стрибки з трампліна. На великому трампліні HS140. Кваліфікація. Жінки: Пилипчук Тетяна
  • 17:40. Текбол. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст
  • 17:45. Стрільба. Стендова. Трап. Фінал. Чоловіки
  • 18:00.  Фехтування. Шабля. Командні змагання. Матч за треє місце. Жінки
  • 18:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/2 фіналу. Жінки
  • 18:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 18:20. Текбол. Парний розряд. Фінал. Мікст
  • 18:30. Стрибки з трампліна. На великому трампліні HS140. Фінал. Жінки
  • 18:40.  Фехтування. Шпага. Командні змагання. Фінал. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 75 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 19:00. Бокс. 57 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 19:00. Бокс. 92+ кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 50 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 19:00. Бокс. 71 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 57 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 19:30. Пляжний футбол. 1/2 фіналу. Жінки
  • 19:40.  Фехтування. Шабля. Командні змагання. Фінал. Жінки

1 липня (субота) (розіграють 26 комплектів нагород)

  • 10:00. Текбол. Парний розряд. Груповий етап. Чоловіки: Шевчук Дмитро, Усиченко Олег
  • 10:00. Текбол. Парний розряд. Груповий етап. Жінки: Фесенко Катерина, Зеленська Дар'я
  • 10:00. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Кваліфікація. Чоловіки
  • 10:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Трап. Кваліфікація. Мікст
  • 10:35. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Півфінал. Чоловіки
  • 11:00. Тріатлон. Командні змагання. Змішана естафета. Мікст
  • 11:00. Дзюдо. Командні змагання. Мікст: збірна України - Богдан Ядов, Владислав Казіміров, Артем Бубир, Станіслав Гунченко, Євгеній Балєвський, Андрій Колесник, Анастасія Чижевська, Дар'я Білодід, Юлія Гребеножко, Анастасія Антіпіна, Руслана Булавіна, Єлизавета Литвиненко
  • 11:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 11:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. 1/2 фіналу. Жінки
  • 11:00. Бадмінтон. Парний розряд. 1/2 фіналу. Мікст
  • 11:00.  Сучасне п'ятиборство. Фінал. Жінки
  • 12:00. Настільний теніс. Командні змагання. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 12:00. Настільний теніс. Командні змагання. Матч за третє місце. Жінки
  • 12:00.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 63,5 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 12:00.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 63 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 12:00.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 52 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 12:00.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 50 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 12:00.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 75 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 12:00.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 74 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 12:00.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 60 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 12:00.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 60 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 12:00.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 86 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 12:00.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 84 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 12:00.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 70 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 12:00.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 70 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 12:00.  Кікбоксинг. Легкий контакт. До 79 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 12:00.  Кікбоксинг. Легкий контакт. До 60 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 12:00.  Кікбоксинг. Легкий контакт. До 63 кг. 1/2 фіналу. Чоловіки 
  • 12:00.  Кікбоксинг. Легкий контакт. До 50 кг. 1/2 фіналу. Жінки
  • 12:03. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Півфінал. Жінки
  • 13:10. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Фінал. Чоловіки
  • 13:30. Стрільба. Командні змагання. Пістолет. 25 м. Фінал. Чоловіки
  • 13:41. Веслування. Байдарка. Одиночна. Слалом. Фінал. Жінки
  • 15:30. Настільний теніс. Командні змагання. Фінал. Чоловіки
  • 15:45. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Трап. Фінал. Мікст
  • 16:00. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Чоловіки: Федоренко Олександр, Совко Сергій, Івченко Артем
  • 16:25.  Сучасне п'ятиборство. Фінал. Чоловіки
  • 16:30. Пляжний футбол. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 16:40. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Кваліфікація. Жінки: Ус Вікторія, Добротворська Вікторія, Личко Анна
  • 17:00. Текбол. Парний розряд. 1/4 фіналу. Жінки
  • 17:30. Стрибки з трампліна. На великому трампліні HS140. Кваліфікація. Чоловіки: Марусяк Євген, Калініченко Віталій
  • 17:40. Текбол. Парний розряд. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 17:45. Пляжний футбол. Матч за третє місце. Жінки
  • 18:20. Текбол. Парний розряд. 1/2 фіналу. Жінки
  • 18:30. Стрибки з трампліна. На великому трампліні HS140. Фінал. Чоловіки
  • 18:30. Дзюдо. Командні змагання. Фінал. Мікст
  • 19:00. Пляжний футбол. Фінал. Жінки
  • 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Матч за третє місце. Жінки
  • 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Фінал. Жінки
  • 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 19:00. Бадмінтон. Парний розряд. Фінал. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 51 кг. Фінал. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 63,5 кг. Фінал. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 80 кг. Фінал. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 92 кг. Фінал. Чоловіки
  • 19:00. Бокс. 54 кг. Фінал. Жінки
  • 19:00. Бокс. 60 кг. Фінал. Жінки
  • 19:00. Бокс. 66 кг. Фінал. Жінки
  • 19:00. Текбол. Парний розряд. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 19:15. Настільний теніс. Командні змагання. Фінал. Жінки
  • 19:40. Текбол. Парний розряд. Матч за третє місце. Жінки
  • 20:20. Текбол. Парний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 21:00. Текбол. Парний розряд. Фінал. Жінки
  • 21:00. Пляжний футбол. Фінал. Чоловіки
  • 21:40. Текбол. Парний розряд. Фінал. Чоловіки

2 липня (неділя) (розіграють 31 комплект нагород)

  • 10:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Трап. Кваліфікація. Чоловіки
  • 10:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Трап. Кваліфікація. Жінки
  • 10:05. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Півфінал. Чоловіки
  • 11:12. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Півфінал. Жінки
  • 12:00.  Кікбоксинг. Легкий контакт. До 63,5 кг. Фінал. Чоловіки
  • 12:15.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 63 кг. Фінал. Чоловіки
  • 12:19. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Фінал. Чоловіки
  • 12:30.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 50 кг. Фінал. Жінки
  • 12:50. Веслування. Каное. Одиночна. Слалом. Фінал. Жінки
  • 13:00. Бадмінтон. Парний розряд. Матч за третє місце. Мікст
  • 13:00. Бадмінтон. Парний розряд. Фінал. Мікст
  • 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Фінал. Чоловіки
  • 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Матч за третє місце. Жінки
  • 13:00. Бадмінтон. Одиничний розряд. Фінал. Жінки
  • 13:15.  Кікбоксинг. Легкий контакт. До 79 кг. Фінал. Чоловіки
  • 13:30.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 52 кг. Фінал. Жінки
  • 13:45.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 60 кг. Фінал. Жінки
  • 14:00. Бокс. 57 кг. Фінал. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 71 кг. Фінал. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 92+ кг. Фінал. Чоловіки
  • 14:00. Бокс. 50 кг. Фінал. Жінки
  • 14:00. Бокс. 57 кг. Фінал. Жінки
  • 14:00. Бокс. 75 кг. Фінал. Жінки
  • 14:30.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 74 кг. Фінал. Чоловіки
  • 14:45. Кікбоксинг. Повний контакт. До 75 кг. Фінал. Чоловіки
  • 15:00.  Кікбоксинг. Легкий контакт. До 50 кг. Фінал. Жінки
  • 15:45.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 84 кг. Фінал. Чоловіки
  • 16:00. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Трап. Фінал. Чоловіки
  • 16:00.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 60 кг. Фінал. Жінки
  • 16:05. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. 1/4 фіналу. Чоловіки
  • 16:15. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. 1/4 фіналу. Жінки
  • 16:15.  Кікбоксинг. Легкий контакт. До 60 кг. Фінал. Жінки
  • 16:38. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. 1/2 фіналу. Чоловіки
  • 16:47. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. 1/2 фіналу. Жінки
  • 16:51. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Матч за третє місце. Чоловіки
  • 16:57. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Матч за третє місце. Жінки
  • 16:59. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Фінал. Чоловіки
  • 17:00.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 63 кг. Фінал. Чоловіки
  • 17:05. Веслування. Байдарка-крос. Одиночна. Слалом. Фінал. Жінки
  • 17:15. Стрільба. Командні змагання. Стендова. Трап. Фінал. Жінки
  • 17:15.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 86 кг. Фінал. Чоловіки
  • 17:30.  Кікбоксинг. Пойнт-файтинг. До 70 кг. Фінал. Жінки
  • 17:45.  Кікбоксинг. Повний контакт. До 70 кг. Фінал. Жінки
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