Гамільтон здобув подіум у Формулі-1 у 17 сезоні поспіль

Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон фінішував другим на Гран-прі Австралії.

Це перший подіум для Льюїса в цьому сезоні.

Семиразовий чемпіон став першим пілотом в історії, якому вдалося завоювати подіуми 17 сезонів поспіль.

Гамільтон потрапляв до топ-3 з 2007 року. Подіум у Мельбурні - 192-й у кар'єрі британця - він рекордсмен за цим показником.

Lewis Hamilton becomes the first driver in Formula 1 history to score a podium in 17 consecutive seasons!



Another record 🐐 pic.twitter.com/QIt78dbrEx