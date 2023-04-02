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Гамільтон здобув подіум у Формулі-1 у 17 сезоні поспіль

На другій позиції йде Міхаель Шумахер - 15 сезонів поспіль
Сьогодні 14:31 85 0
Гамільтон здобув подіум у Формулі-1 у 17 сезоні поспіль
Фото: Getty Images
#Льюїс Гамільтон, #Гран-прі Австралії, #Мерседес

Джерело - Чемпіон.

Пілот Мерседес Льюїс Гамільтон фінішував другим на Гран-прі Австралії.

Це перший подіум для Льюїса в цьому сезоні.

Семиразовий чемпіон став першим пілотом в історії, якому вдалося завоювати подіуми 17 сезонів поспіль. 

Гамільтон потрапляв до топ-3 з 2007 року. Подіум у Мельбурні - 192-й у кар'єрі британця - він рекордсмен за цим показником.

На другій позиції йде Міхаель Шумахер - 15 сезонів поспіль з подіумами, Себастьян Феттель - третій - 14 сезонів.

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