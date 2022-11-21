Вільямс підписали Сарджента на наступний сезон

Американець виступатиме за Вільяммс у сезоні 2022

Джерело - Чемпіон.

Американський пілот Формули-2 Логан Сарджент виступатиме за Вільямс у наступному сезоні Формули-1.

Про це повідомляє пресслужба Ф-1.

Сарджент посів четверте місце в гран-прі Формули-2 в Абу-Дабі. Таким чином, він набрав понад 40 очок за сезон та отримав ліцензію на виступ у Ф1 у наступному сезоні.

Партнером Логана буде таєць Алекс Албон.

Нагадаємо, визначився підсумковий загальний залік Формули-1 сезону 2022 року.