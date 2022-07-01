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Призупинення членства росії та білорусі у міжнародних федераціях ініціювали понад 30 країн

Вчора 22:11 154 0
Призупинення членства росії та білорусі у міжнародних федераціях ініціювали понад 30 країн

Джерело - ukrinform.ua.

Членство росії та білорусі в усіх міжнародних спортивних федераціях має бути призупинене, їхні представники не повинні займати керівних посад у цих спортивних організаціях; також мають бути призупинені міжнародні спортивні трансляції на території рф та рб.

Про це повідомив під час брифінгу у Варшаві в п’ятницю міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук.

Такою є спільна заява міністрів спорту 34 країн світу, зокрема більшості країн ЄС.

Польський міністр наголосив, що міжнародні та національні спортивні організації повинні також розглянути можливість заборони трансляцій своїх змагань на території росії та білорусі.

“У цьому контексті вже маємо певні успіхи. У зв’язку з тим, що від самого початку ми тісно співпрацюємо в цьому питанні з урядом Великої Британії, Прем’єр-ліга вирішила призупинити надання сигналу зі свого чемпіонату в росії та білорусі”, - підкреслив польський міністр.

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