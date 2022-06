На автодром імені Жиля Вільньова завершилася гонка в межах Гран-прі Канади 2022 року.

Перемогу здобув лідер чемпіонату Макс Ферстаппен. Карлос Сайнс з Феррарі став другим, третім прийшов Льюїс Гамільтон з Мерседес

MAX WIIIIIINS IN CANADA 💪



He takes his sixth win of the season, with Sainz chasing him the the very end! 😅 Hamilton comes home third#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/6G3mLMa379