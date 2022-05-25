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У боях за Маріуполь загинув український чемпіон світу

Сьогодні 18:54 291 0
Олексій Янін загинув у ніч на 7 квітня
У боях за Маріуполь загинув український чемпіон світу

Джерело - mms.gov.ua.

У боях за Маріуполь загинув чемпіон України з кікбоксингу та чемпіон світу з тайського боксу (муай-тай), військовослужбовець окремого загону спеціального призначення Азов Нацгвардії Олексій Янін.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Янін загинув у ніч на 7 квітня у Маріуполі під час бойових дій.

Зазначається, що він дев'ять років займався боксом, а у 21-річному віці прийшов до тайського боксу.

У 2014 році, коли Росія окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі, Олексій добровільно вступив до лав Збройних Сил України та після повернення з строкової служби продовжив захищати Батьківщину в лавах загону Азов.

Повномасштабне вторгнення російських окупантів Янін зустрів на сході України і був одним з героїв, хто тримав оборону Маріуполя.

У Олексія залишилася дружина Тамара та син Назарій.

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