російський гонщик продемонстрував нацистське вітання на ЧЄ з картингу

Джерело - Чемпіон.
росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання під час нагородження призерів чемпіонату Європи OK-Junior з картингу серед юніорів.
Про це повідомив репер Freel.
Северюхін здобув перемогу в гонці першого етапу ЧЄ, який відбувся у Портімау.
На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.— Freel (@FreelFreel) April 10, 2022
Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP