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російський гонщик продемонстрував нацистське вітання на ЧЄ з картингу

Сьогодні 10:26 328 0
рашистський пілот здобув перемогу в гонці першого етапу
російський гонщик продемонстрував нацистське вітання на ЧЄ з картингу
#Северюхін

Джерело - Чемпіон.

росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання під час нагородження призерів чемпіонату Європи OK-Junior з картингу серед юніорів.

Про це повідомив репер Freel.

Северюхін здобув перемогу в гонці першого етапу ЧЄ, який відбувся у Портімау.

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