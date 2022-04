російський гонщик продемонстрував нацистське вітання на ЧЄ з картингу

росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання під час нагородження призерів чемпіонату Європи OK-Junior з картингу серед юніорів.

Про це повідомив репер Freel.

Северюхін здобув перемогу в гонці першого етапу ЧЄ, який відбувся у Портімау.

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.



Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP