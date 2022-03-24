Гераскевич розкритикував російського гімнаста, який присвоїв собі чужу медаль Олімпіади-2016

Джерело - Чемпіон.

Перший в історії України скелетоніст Владислав Гераскевич одним із перших прокоментував таку дику поведінку російських спортсменів.

Українець запевнив, що для них забирати щось чуже, це вже звичайна справа.

Річ у тім, що на мітингу у Москві Іван Куляк вийшов на стадіон із чужою нагородою Олімпійських ігор-2016, які відбулись у бразильському Ріо-де-Жанейро.

Скандальний гімнаст не виступав на Олімпіаді шестирічної давнини, йому у той час було лише 14 років.

"Мабуть, це нормально для них - брати чужі речі. Про які олімпійські цінності можна говорити? Таких спортсменів потрібно назавжди вигнати з міжнародної арени. Це фото з концерту у Лужниках, концерту, який був організований на підтримку війни та вбивства українців", - написав Гераскевич.