Гераскевич розкритикував російського гімнаста, який присвоїв собі чужу медаль Олімпіади-2016

Перший в історії України скелетоніст Владислав Гераскевич одним із перших прокоментував таку дику поведінку російських спортсменів.

Українець запевнив, що для них забирати щось чуже, це вже звичайна справа.

Річ у тім, що на мітингу у Москві Іван Куляк вийшов на стадіон із чужою нагородою Олімпійських ігор-2016, які відбулись у бразильському Ріо-де-Жанейро.

Скандальний гімнаст не виступав на Олімпіаді шестирічної давнини, йому у той час було лише 14 років.

In the first photo you can see Ivan, the same guy from the second photo. On the neck of which there is a medal from the Olympics Rio 2016 , an interesting fact that Ivan was then 14 years old and he didn’t compete in OG, apparently taking other people's things is normal for them. pic.twitter.com/7fwxParQ8V