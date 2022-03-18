Хаммо: Для мене це вже друга війна у житті - у 2014 році я виїхав із Донецька

Український дзюдоїст Яків Хаммо розповів про свій стан під час війни в Україні.

"Якщо чесно, навіть не знаю, як описати ситуацію, в якій ми всі опинилися. Ми всі самі все розуміємо. Особисто для мене це вже друга війна у житті - у 2014 році я виїхав із Донецька, коли там розпочалися бойові дії.

Війна це дуже страшно. Я щодня молю Бога, щоб якомога більше людей залишилося в цілості та безпеці. Чесно, я дуже переживаю через війну і не знаю, що буде далі. Страшно за наше майбутнє, але хочеться вірити, що ми зможемо зупинити ворога та виграємо війну", - сказав Хаммо.