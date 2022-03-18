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Хаммо: Для мене це вже друга війна у житті - у 2014 році я виїхав із Донецька

Сьогодні 21:09 149 0
Хаммо: Для мене це вже друга війна у житті - у 2014 році я виїхав із Донецька
#Яків Хаммо

Джерело - XSPORT.ua.

Український дзюдоїст Яків Хаммо розповів про свій стан під час війни в Україні.

"Якщо чесно, навіть не знаю, як описати ситуацію, в якій ми всі опинилися. Ми всі самі все розуміємо. Особисто для мене це вже друга війна у житті - у 2014 році я виїхав із Донецька, коли там розпочалися бойові дії. 

Війна це дуже страшно. Я щодня молю Бога, щоб якомога більше людей залишилося в цілості та безпеці. Чесно, я дуже переживаю через війну і не знаю, що буде далі. Страшно за наше майбутнє, але хочеться вірити, що ми зможемо зупинити ворога та виграємо війну", - сказав Хаммо.

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