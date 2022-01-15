Джерело - Чемпіон.
Український важкоатлет Дмитро Чумак оголосив про завершення спортивної кар'єри.
Про це він повідомив у Facebook.
"17 років. Фантастичні 17 років. Саме стільки я присвятив великому спорту. І тепер з приємним і трохи сумним почуттям можу сказати, що завершую професійну кар'єру", - заявив атлет.
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"Скільки ж було. Скільки радості, адреналіну та позитивних емоцій, скільки крові та поту, скільки важких тренувань. І перемоги, і поразки були. Але головне, завершуючи цей шлях, почуваюся переможцем".
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"Я хочу висловити велику подяку всім хто мене підтримував, вірив, і вболівав за мене та мою команду! Моя сім'я – це одна із запоруок успіху. Люблю тебе, Аліса Чумак. Обіймаю кожного свого вболівальника", - написав Чумак.