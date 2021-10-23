Збірна України здобула 27 медалей на чемпіонаті світу з кікбоксингу

Джерело - Чемпіон.
У Лідо-де-Єзоло, Італія, завершився Чемпіонату світу 2021 з кікбоксингу WAKO серед дорослих.
Актуально: Переможне гасло від українського кікбоксера на чемпіонаті світу
Збірна України здобула 27 нагород і посіла 9-е місце в загальнокомандному заліку.
Золоті нагороди нашій країні принесли: Віталій Дубіна (К1, 75 кг), Олександр Українець (К1, 67 кг), Олеся Булгакова (креативні форми без зброї), Олександр Желепа (кік-лайт, +94 кг), Артур Борисов (кік-лайт, 79 кг), Артем Мельник (фул-контакт, 86 кг)
Срібні медалі на рахунку: Максим Семенчук (К1, 60 кг), Владислав Гіда (фул-контакт, 60 кг), Олександр Луцишин (кік-лайт, 63 кг), Володимир Демчук (кік-лайт, 69 кг), Олександр Дрозд (фул-контакт, 57 кг), Станіслав Данічев (фул-контакт, 71 кг), Олеся Булгакова (креативні форми зі зброєю), Артем Кашкурцев (кік-лайт, майстри, 63 кг)
Бронзові місця здобули: Орфан Сананзаде (К1, 63,5 кг), Роман Щербатюк (К1, +91 кг), Марія Бєлкіна (фул-контакт, 52 кг), Олеся Булгакова (музичні форми зі зброєю), Павло Замятін (поінт-файтинг і кік-лайт, 74 кг), Олексій Бабенко (кік-лайт, 84 кг), Іван Ткаченко (фул-контакт, +91 кг), Заур Мамедов (лайт-контакт, 60 кг), Олександр Ксензов (фул-контакт, 91 кг), Святослав Гасюк (лоу-кік, 75 кг), Павло Лук’янов (лоу-кік, 91 кг), Роман Головатюк (лоу-кік, понад 91 кг)