Джерело - Чемпіон.

Олександр Українець виборов золоту медаль на чемпінаті світу з кікбоксингу WAKO (K1) у ваговій категорії до 67 кг, що завершився в італійському Лідо-де-Єзоло. Одразу після фінальної сутички кікбоксер гучно на весь зал, звертаючись до трибун, викрикнув українське патріотичне гасла - Слава Україні.

Збірна України здобула 27 нагород, серед яких 5 золотих. Також 5 українських кікбоксерів вибороли 5 ліцензій на Всесвітні ігри-2022 (головні змагання для неолімпійських видів спорту - ред.), які відбудуться в США.

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