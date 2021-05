Манчестер Сіті достроково став чемпіоном Англії 2020/21.

Про це повідомляє Opta.

Сіті став першим клубом в історії Прем'єр-ліги, який став чемпіоном, перебуваючи на 8-му місці на Різдво.

Останній раз подібне досягнення підкорилося Ліверпулю, який в сезоні 1981/82 на Різдво займав 12-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

