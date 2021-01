Ірландець Конор Мак-Грегор після нокауту від Дастіна Пуар'є в другому раунді бою з труднощами залишав роздягальню.

Про це повідомляє ESPN.

Після бою Конор заявив, що удари Пуар'є по його гомілках були дуже сильними.

Доказом цього стало те, що ірландець покинув свою роздягальню після поєдинку з допомогою милиці.

Conor McGregor left the locker room with a single crutch after #UFC257 pic.twitter.com/pbOiKhm52f