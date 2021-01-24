Мак-Грегор прокоментував сенсаційну поразку від Пуар'є

Ірландець прокоментував поразку

Колишній чемпіон UFC у двох вагах Конор Мак-Грегор після поразки від Дастіна Пуар'є в бою-реванші ще буде битися у 2021 році.

Про це заявив ірландець.

"Позначилося те, що я більше року був без боїв. Лоукіки Дастіна також мали на мене вплив. Він був дуже сильний сьогодні. Але я повернуся, це все, що я можу сказати зараз. Я продовжу виступати, ще буду битися цього року", - заявив Мак-Грегор.

Відзначимо, що перша зустріч бійців, що відбулася восени 2014 року, завершилася достроковою перемогою Конора в першому раунді.