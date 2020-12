МОК заборонив Лукашенку відвідувати Олімпійські ігри

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на офіційному рівні заборонив главі НОК Білорусі Олександру Лукашенкові брати участь у всіх заходах МОК, в тому числі і Олімпійських іграх.

Про це повідомляє директор МОК по зв'язках з громадськістю Крістіан Клаує.

Рішення МОК щодо Лукашенка також означає, що білоруський НОК позбавляється будь-яких виплат, за винятком виплат, пов'язаних з підготовкою місцевих спортсменів до Олімпійських ігор в Токіо та Пекіні.

Президент МОК Томас Бах підкреслив, що санкції стосовно Лукашенка не означають, що білоруські спортсмени не зможуть виступити на Олімпійських іграх.

Санкції МОК щодо Олександра Лукашенка стали відповіддю на агресивні дії уряду Білорусі щодо тих спортсменів, які висловлюють протест політичному курсу країни.

IOC decided to take provisional measures vis-á-vis the NOC of Belarus. - Exclude the currently elected members of the Executive Board of the NOC of Belarus from all IOC events and activities, including the Olympic Games. - #IOCEB