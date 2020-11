Головний бій UFC Vegas 15 скасували через коронавірус

28 листопада у Лас-Вегасі (штат Невада, США) не відбудеться головний бій турніру UFC Vegas 15 Кертіс Блейдс - Деррік Льюїс.

Про це повідомляє журналіст Аріель Хельвані.

Блейд здав позитивний тест на коронавірус. UFC хоче перенести поєдинок на грудень, але остаточне рішення ще не прийнято.

Curtis Blaydes vs. Derrick Lewis — tomorrow night’s UFC main event — has been canceled, per multiple sources. Blaydes has tested positive for COVID.



The promotion is hoping to reschedule the fight in December, sources say, though that isn’t a done deal just yet.