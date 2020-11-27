 Ураган знищив Моноліт. Результати матчів 13 туру Екстра-ліги | Футзал | Champion.com.ua
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Ураган знищив Моноліт. Результати матчів 13 туру Екстра-ліги

Сьогодні 16:26 377 0
Фаворити святкували перемоги
Ураган знищив Моноліт. Результати матчів 13 туру Екстра-ліги
#Ураган, #Енергія

Джерело - Чемпіон.

Відбулися три матчі 13-го туру української футбольної Екстра-ліги сезону 2020/2021 років.

Чемпіонат України з футзалу. Екстра-ліга-2020/2021
13 тур, 27 листопада

Де Трейдинг (Миколаївка) - Енергія (Львів) 1:5 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Калуков, 1:1 - 23 Ковальчук, 1:2 - 27 Танський, 1:3 - 28 Кузь, 1:4 - 37 Пелех, 1:5 - 38 Легендзевич

Кардинал-Рівне (Рівне) - ХІТ (Київ) 3:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 8 Кравчук, 1:1 - 11 Журба, 1:2 - 19 Журба, 1:3 - 21 Педяш, 2:3 - 36 Мануйленко, 3:3 - 40 Мілінський

Ураган (Івано-Франківськ) - Моноліт (Харків) 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 13 Масевич, 2:0 - 14 Кордоба, 3:0 - 16 Шеремета, 4:0 - 26 Лебідь, 5:0 - 27 Абакшин, 6:0 - 30 Масевич

Нагадаємо, визначився календар збірної України у відборі на Євро-2022.

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