Визначився календар збірної України у відборі на Євро-2022

Джерело - futsal.com.uа.
УЄФА визначив розклад матчів у відборі на чемпіонат Європи-2022 з футзалу.
Про це повідомила Асоціація футзалу України.
Україна зіграє у Групі 1 з Данією, Албанією та Хорватією.
Календар кваліфікації на Євро-2022 з футзалу
27 січня 2021 року: Україна - Данія
31 січня 2021 року: Албанія - Україна
3 березня 2021 року: Хорватія - Україна
7 березня 2021 року: Україна - Хорватія
7 квітня 2021 року: Данія - Україна
11 квітня 2021 року: Україна - Албанія
Усього у відборі буде вісім груп по чотири команди. Перші місця та шість найкращих других місць виходять на Євро напряму. А збірні, котрі посіли друге місце та стануть сьом ою та восьмою за рейтингом зіграють у плей-оф.
Раніше повідомлялося, що збірна України з футзалу проведе спаринги з Молдовою.