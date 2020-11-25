Визначився календар збірної України у відборі на Євро-2022

Став відомий розклад матчів збірної України з футзалу

УЄФА визначив розклад матчів у відборі на чемпіонат Європи-2022 з футзалу.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Україна зіграє у Групі 1 з Данією, Албанією та Хорватією.

Календар кваліфікації на Євро-2022 з футзалу

27 січня 2021 року: Україна - Данія

31 січня 2021 року: Албанія - Україна

3 березня 2021 року: Хорватія - Україна

7 березня 2021 року: Україна - Хорватія

7 квітня 2021 року: Данія - Україна

11 квітня 2021 року: Україна - Албанія

Усього у відборі буде вісім груп по чотири команди. Перші місця та шість найкращих других місць виходять на Євро напряму. А збірні, котрі посіли друге місце та стануть сьом ою та восьмою за рейтингом зіграють у плей-оф.

Раніше повідомлялося, що збірна України з футзалу проведе спаринги з Молдовою.