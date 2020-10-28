Збірна України назвала склад на матч проти Росії

Матчі відбудуться 5 та 7 листопада

Тренерський штаб чоловічої збірної України з гандболу оголосив заяву на два матчів проти збірної Росії у відборі на чемпіонат Європи-2022.

Про це повідомляє ФГУ.

Заявка збірної України:

Воротарі: Антон Терехов (Погонь Щецин, Польща), Юрій Шамрило (Ам'єн Пікардія, Франція), Максим В’юник(Мотор).

Лінійні: Іван Бурзак (Мотор), Дмитро Тютюнник (Мотор), Дмитро Ільченко (ЦСКА, Росія), Едуард Захаров (Пермські мєдвєді, Росія).

Гравці задньої лінії: Сергій Онуфрієнко (Шартр,Франція), Євген Буйненко (Пермські мєдвєді, Росія), Владислав Донцов (Мотор), Дмитро Горіга (Мотор), Владислав Паровінчак (Машека, Білорусь), Станіслав Жуков (ЦСКА, Росія), Олександр Кириленко (Пермські мєдвєді, Росія), Тарас Міноцький (Мотор), В'ячеслав Садовий (Сучава, Румунія)

Ліві крайні: Захар Денисов (Мотор), Євген Жук (Пермські Мєдвєді, Росія), Станіслав Плясун (Донбас).

Праві крайні: Едуард Кравченко (Мотор), Артем Козакевич (Мотор).

Матчі відбудуться 5 та 7 листопада у Мінську.

Збірна України вилетить до столиці Білорусі 30 жовтня для підготовки до ігор.