 Чемпіон України зазнав сенсаційної домашньої поразки. Результати матчів 10 туру Екстра-ліги | Футзал | Champion.com.ua
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Чемпіон України зазнав сенсаційної домашньої поразки. Результати матчів 10 туру Екстра-ліги

Сьогодні 10:26 1069 0
Продексім програв, але втримує лідерство у чемпіонаті
Чемпіон України зазнав сенсаційної домашньої поразки. Результати матчів 10 туру Екстра-ліги
#Ураган, #Продексім

Джерело - Чемпіон.

Відбулися три матчі 10-го туру української футбольної Екстра-ліги сезону 2020/2021 років.

Продексім сенсаційно вдома програв команді з Рівного, пропустивши останній гол на останній хвилині зустрічі.  Ураган вдома переміг команду з Донеччини, а ХІТ на виїзді переграв житомирський ІнБев.

Чемпіонат України з футзалу. Екстра-ліга-2020/2021
10 тур, 24 жовтня

ІнБев (Житомир) - ХІТ (Київ) 3:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Сірий, 0:2 - 27 Школьний, 0:3 - 28 Сірий (пен), 0:4 - 30 Жук, 1:4 - 34 Бакум, 2:4 - 35 Іванов, 3:4 - 36 Чеберяк

Продексім (Херсон) - Кардинал-Рівне (Рівне) 3:4 (2:3)

Голи: 0:1 - 5 Кожем’яка, 1:1 - 10 Зварич, 1:2 - 15 Кравчук, 2:2 - 17 Зварич, 2:3 - 20 Концеба, 3:3 - 31 Шотурма, 3:4 - 40 Бондар

Ураган (Івано-Франківськ) - ДЕ ТРЕЙДИНГ (Миколаївка, Донецька область) 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Микитюк, 2:0 - 20 Абакшин, 2:1 - 37 Ященко

Нагадаємо, Ураган у західному дербі знищив Енергію.

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